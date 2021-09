Collane Autunno 2021: non puoi rinunciare a quelle a catena!

By

Le collane per l’Autunno 2021 hanno recentemente sfilato in passerella e abbracciano una tendenza che abbiamo già visto negli scorsi mesi: le collane a catena.

Questi accessori possono essere indossati in molti modi differenti e senza alcun dubbio possono adattarsi facilmente a ogni tipo di look.

Quello che balza immediatamente all’occhio è che non esiste un solo modo di indossare le collane a catena. Si va dalle collane corte dalle maglie molto spesse fino alle collane più lunghe e sottili, dalle maglie più fini ed eleganti.

Inoltre, le catene non vanno mai da sole! La nuova tendenza autunno 2021 sembra consistere nel abbinare, mescolare e sovrapporre collane ti tipo e lunghezza differente, realizzando combinazioni estremamente interessanti che, da sole, sono in grado di dare luce e personalità a un intero look, anche se semplicissimo.

Come si indossano le collane dell’Autunno 2021

Come già accennato, il modo migliore per indossare collane a catena è mescolarle a gioielli differenti, in grado di creare un insieme articolato e complesso.

Se però si sceglie di adottare un approccio differente, indossando una sola collana, il consiglio è quello di scegliere una catena dalla maglia spessa. Al momento di scegliere una collana però è fondamentale tener presenti anche le dimensioni e la forma del collo.

Nello specifico una collana corta e spessa non è adatta a un collo corto o molto ampio. D’altra parte una collana molto sottile e lunga starà bene solo su fisici longilinei, mentre su quelli giunonici potrebbe disperdersi.

Ovviamente esistono molte vie di mezzo, e una collana di media lunghezza e di medio spessore si rivela spesso una scelta azzeccata per tutte le taglie e tutti i look.

Collana a catena con pendente

Le collane a catena dalle maglie importanti di solito vengono portate “nude”, cioè prive di ciondoli. Questo però non significa che si debba necessariamente rinunciare a ciondoli e charms.

L’importante è scegliere sempre un ciondolo proporzionato allo spessore della catena, in maniera che l’insieme risulti armonico e non sbilanciato.

Collane Autunno 2021 in stile Chiara Ferragni

Come si sa ormai da un decennio, Chiara Ferragni è in grado di anticipare e definire le mode trasformandole in tendenze.

Chiara ha sempre amato indossare molte collane sovrapposte, spesso diverse per lunghezza e tipologia ma tutte dello stesso metallo.

Una delle tendenze collane autunno 2021 consiste proprio nel sovrapporre e abbinare collane a catena con maglie differenti e decorazioni differenti.

Se si teme che l’effetto possa risultare un po’ “too much” basterà ridurre le dimensioni delle maglie delle catene. In questo modo si sarà certe di indossare un insieme di gioielli che risulterà elegante e raffinato anche contenendo un gran numero di elementi e di stili differenti.

Naturalmente, il modo migliore per indossare questo tipo di chain nacklace è su outfit molto semplici o addirittura monocromatici.

La catena “a cappio”

Come abbiamo già detto, esistono moltissimi tipi differenti di collane a catena e, naturalmente, moltissimi modi differenti di indossarle.

Uno degli stili più originali e sicuramente diverso rispetto al classico cerchio da chiudere intorno al collo è la collana a cappio.

Si tratta di una collana che presenta un moschettone a un’estremità e maglie abbastanza larghe da poter essere utilizzate come chiusura.

Il risultato è una collana che segue da vicino il profilo del collo e che si allunga sul petto terminando (di solito) con un pendente. Un modello perfetto per ragazze giovani che amano inserire nei propri outfit dettagli un po’ aggressivi.

Collane Mix and Match

Le collane Mix and Match sono collane realizzate con una mescolanza di stili e di materiali.

Si tratta di una tendenza perfetta per le collane a catena, che risultano molto versatili da abbinare a qualsiasi tipo di altro materiale, primo tra tutti le perle.

Le perle in particolare sono state una tendenza importante degli accessori per capelli nel corso del 2021, quindi non stupisce affatto che siano tornate sulle passerelle d’autunno e che, anzi, non se ne siano mai andate.

Questo tipo di collane è davvero perfetto per le ragazze che amano mescolare uno stile classico a uno stile più moderno, soprattutto perché si tratta di modelli molto originali, che offrono spunto per moltissime variazioni sul tema.

Per chi ha voglia di sperimentare con le collane di tendenza nell’autunno 2021 e vuole farlo nella maniera più comoda abbiamo selezionato un accessorio perfetto, composto proprio da catene di varie lunghezze e tipi differenti.