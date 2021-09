Le unghie squoval sono quelle di cui si parla di meno, e non si capisce bene per quale motivo! Ecco tante idee per esaltarle nel prossimo autunno!

Le unghie “quadrate ma non troppo” sono estremamente versatili e possono offrire moltissimi spunti diversi per la decorazione, soprattutto se si amano le decorazioni geometriche e i french originali.

Questa particolare forma di unghie si caratterizza per essere “ibrida”, quindi è perfetta per coloro che non amano le unghie troppo affusolate, come potrebbero essere le unghie a mandorla o a ballerina ma non se la sentono di portare unghie quadrate.

La differenza tra le unghie quadrate e le unghie squoval infatti sembra insignificante, ma cambia moltissimo sia la forma sia la “personalità” della mano. Le unghie squoval infatti sono pratiche come le unghie quadrate ma avendo i margini arrotondati, quindi meno spigolosi, hanno una forma dolce come le unghie a mandorla e non finiscono per rompersi facilmente o impigliarsi nei tessuti come capita a volte con le unghie quadrate.

Unghie Squoval Autunno 2021: le tendenze principali

Nella prima metà del 2021 abbiamo visto avvicendarsi molte tendenze unghie differenti l’una dall’altra. Alcune di esse sono talmente classiche da essere adatte a ogni stagione e sono perfette anche all’autunno.

Altre si vedono molto di rado sulle unghie squoval, quindi le abbiamo raccolte tutte per offrirti una panoramica completa su come le tendenze più classiche e più recenti si possono applicare a questa forma di unghie.

Unghie squoval con dettagli in oro

I piccoli dettagli in oro su unghie nude o dai colori neutri sono state un trend di grande successo negli ultimi mesi. Nella maggior parte dei casi però abbiamo visto questa manicure realizzata su unghie ovali e piuttosto lunghe, ma come si può realizzare su unghie squoval?

Un utilizzo molto interessante delle micro decorazioni in oro consiste nell’applicare lunette dorate alla base dell’unghia, in modo da mettere in risalto il contrasto tra la linea più morbida della base dell’unghia e quella dritta del suo margine superiore.

Naturalmente non è l’unica opzione possibile. Un originalissimo french dorato sulle unghie squoval ottiene lo stesso effetto: un contrasto armonico ed elegantissimo adatto davvero a ogni età.

Non sarebbe nemmeno una cattiva idea utilizzare quest’idea di manicure per occasioni speciali, addirittura per un matrimonio.

Il french colorato sulle unghie squoval

Il french è una manicure che si realizza utilizzando due colori differenti, di cui uno neutro, da applicare sul corpo dell’unghia, e un secondo colore, preferibilmente a contrasto, da applicare sul margine superiore.

Ovviamente il più classico french in assoluto è quello che riproduce a perfezione delle unghie naturali e sane, quindi con una base neutra e una lunetta bianca, ma nel corso dell’autunno 2021 sulle unghie si potranno indossare senza paura anche colori più eccentrici.

I colori fluo sono stai di gran moda nel corso del 2021 e nei prossimi mesi continueranno a essere dei veri protagonisti anche del make up viso (hai già sentito parlare del make up occhi color block?).

Per questo motivo il nostro consiglio è di non aver paura di osare con i colori sulle unghie squoval: si prestano benissimo a vari tipi di decorazione, soprattutto geometrica con colori accesi e molto saturi.

Dettagli in nero su unghie squoval

Il nero è sempre una delle scelte più eleganti in assoluto. Si può parlare in questo caso di un classico assoluto della nail art che non deve assolutamente essere lasciato da parte nemmeno dei prossimi mesi.

L’abbinamento più moderno in assoluto è quello che prevede la realizzazione di micro decorazioni pittoriche in nero su unghie nude.

La particolare forma delle unghie squoval offre una serie di alternative quasi impossibili da realizzare sulle unghie di forme differenti, quindi provarle tutte è quasi un dovere!

Il consiglio è di sbizzarrirsi con decorazioni simmetriche e geometriche, privilegiando una combinazione di linee dritte e curve.

Le decorazioni a onde, che tanto sono state di moda quest’estate, non sono molto adatte alla forma delle unghie squoval, ma questo non significa dover rinunciare a decorazioni “parziali” delle unghie.

Un’ottimo modo per dividere le unghie squoval in due colori consiste nel french obliquo. Si tratta di un french particolare, che colora completamente la lunetta del colore prescelto (il nero in questo caso) ma non si limita a realizzare una semplice striscia. Il colore si “allunga” fino a toccare uno dei lati dell’unghia, creando un elegante triangolo che mette in risalto il tipico angolo arrotondato delle unghie squoval.

Quando si realizza questa manicure in particolare il consiglio è di utilizzare colori ad alto contrasto e non colori pastello. Anche i colori metallici, utilizzati in questo modo, possono creare una manicure molto elegante.

Angoli a colori differenti

Per Sempre per mettere in risalto gli angoli arrotondati delle unghie squoval è possibile optare per una manicure a tre colori che sfrutti non un solo colore a contrasto con il nude, ma due.

Il consiglio è di optare per due colori simili, che siano però uno più scuro dell’altro. Il risultato sarà sicuramente d’impatto, ma rimarrà armonico ed elegante. Per una manicure più colorata si potranno utilizzare i due colori a contrasto per dipingere alcune delle altre unghie della mano. Si tratterà di una manicure più impegnativa, perfetta per chi ama indossare accessori degli stessi colori della manicure.