Gli accessori per capelli dell’Estate 2021 faranno rinascere la sirena che c’è in ogni donna. Perle di ogni tipo, indossate con ogni outfit, saranno il must assoluto.

Siamo abituate a pensare alle perle come ai preziosissimi tesori della Regina Elisabetta, eleganti, raffinatissimi e discreti allo stesso tempo, da indossare soltanto nelle occasioni davvero speciali.

In realtà quella di indossare le perle solo con outfit eleganti è una convenzione tutta da sfatare e gli accessori per capelli dell’Estate 2021 lo dimostrano in pieno. Sono spuntati da ogni parte cerchietti e fasce tempestate di perle, ma anche mollette e fermagli che sembrano appena usciti dal fondo del mare.

Sono accessori per capelli troppo impegnativi? Assolutamente no, provare per credere!

Accessori per Capelli Estate 2021: a chi stanno bene le perle?

Le perle (vere o sintetiche che siano) stanno bene a tutte, a prescindere dal colore dell’incarnato e dei capelli: il loro colore praticamente neutro infatti impreziosisce tutti i tipi di volto.

E per quanto riguarda gli outfit? Come abbiamo detto, non c’è bisogno di aspettare l’ennesimo matrimonio estivo per sfoggiare un elegante acconciatura impreziosita di perle, e lo stiamo per dimostrare.

Il cerchietto dorato

Esistono due tipi di accessori per capelli con perle: quelli composti solo da perle e da nient’altro e quelli che invece sono costituiti da una struttura di supporto che può essere in metallo o in plastica e che, quindi, ha un colore particolare.

Il cerchietto di perle in metallo dorato è una soluzione perfetta per chi desidera ardentemente una tiara da principessa fin da quando era bambina e ha un incarnato dorato e luminoso, mentre è da evitare se si ha un incarnato molto pallido e capelli neri.

Questo frontino è perfetto per un look romantico o casual con qualche nota classica. Sarebbe perfetto, ad esempio, con la camicetta di sangallo che è stata tanto amata dalle influencer questa primavera.

La fascia di perle

Per chi non ha paura di osare e non ama le mezze misure, ecco un modello in stoffa che ha il pregio di adattarsi perfettamente alla testa senza stringerla e risultare fastidioso dopo qualche ora che lo si indossa.

La larghezza importante di questa fascia permette all’accessorio di contenere un gran numero di perle per un look sicuramente “imperiale” e piuttosto impegnativo rispetto a un semplice frontino di perle come quello precedente.

Il consiglio è di indossare anche questo su capi romantici e femminili ma rinunciando a qualsiasi altro accessorio per non incappare nell’effetto “too much” e vedere il proprio viso sparire in una cascata di accessori”.

I fermagli di perle come la Ferragni

I grandi fermagli per capelli sono stati un trend rilanciato anche da Chiara Ferragni, ma che ha conquistato moltissime altre influencer e ragazze comuni.

I fermagli di grandi dimensioni sono perfetti su chiome medio lunghe, mentre sono da evitare su visi troppo piccoli, perché finirebbero per sembrare sproporzionati e troppo ingombranti, appesantendo il look invece di esaltarlo.

La tendenza è quella di indossare più fermagli coordinati: dimensioni e materiali differenti ma con qualche elemento in comune come, appunto, le perle o il metallo dorato come supporto.

L’unica raccomandazione: va bene abbondare ma non eccedere, soprattutto se si hanno pochi capelli oppure capelli molto fini questo tipo di fermagli tende a scivolare e, se sono più d’uno, finiranno inevitabilmente per ammassarsi l’uno sull’altro dando irrimediabilmente all’acconciatura un aspetto sciatto e trasandato.

Non solo perle

Se le perle sono il must irrinunciabile di quest’estate, non è ddetto che di debbano indossare da sole. In questo modello le perle sono abbinate a pietre sintetiche e altre decorazioni sui toni dell’oro e del marrone.

Si tratta di un accessorio da indossare con un abito elegante ma essenziale, per dare all’outfit un tocco originale e assolutamente indimenticabile.

La fascia di perle sul look super sportivo

A questo punto arriviamo al momento in cui si lasciano crollare tutte le barriere possibili tra uno stile e l’altro. Chi avrebbe mai detto che una fascia per capelli ornata di perle si possa indossare sull’outfit casual per eccellenza?

Una maglietta stampata e un paio di jeans si completeranno benissimo con una sorta di bandana elegantissima che saprà ricordarci di essere delle signorine anche mentre andiamo al concerto più rock di sempre.

La fascia nera con perle è il nostro accessorio preferito, e costa davvero pochissimo. La nostra preferita è nera, ma puoi scegliere tra tantissimi colori.