Cinque calzature must-have che andranno assolutamente messe in valigia quest’estate

Di must-have ne abbiamo visti molti ma quelli che vi consigliamo oggi sono quasi certamente i cinque che userete prima. C’è chi la prepara con anticipo e chi aspetta il giorno della partenza ma l’importante è che sia organizzata bene… Mi riferisco alla valigia e per avere i giusti cambi in vacanza servono appunto cinque calzature adatte ad ogni occasione. Scopriamo i modelli nel dettaglio.

Di solito siamo noi donne a programmare – più o meno nei minimi particolari – le vacanze con il fidanzato o con la famiglia. Può essere molto stressante ma in fondo ci piace e poi, va detto, se le cose le facciamo da sole sappiamo che saranno tendenti alla perfezione. In molte hanno “ritirato” i figli a scuole finite e si sono fiondate al mare, altre stanno definendo i dettagli con le amiche per una partenza imminente, altre ancora sono già tornate ma ripartiranno in agosto per le ferie italiane più classiche. Tutte di certo hanno bisogno di viaggiare leggere e con le scarpe giuste – possibilmente poco ingombranti – nel bagaglio. Ecco le cinque tipologie dell’estate 2021.

Cinque calzature must-have da mettere in valigia

Il primo sandalo da portare con noi nel trolley (o da tenere in borsa per un rapido cambio in sostituzione al tacco) è quello flat, di cui sopra c’è un esempio glamour e basic. Miu miu li propone a 650 euro e Christian Louboutin a 495 euro ma non è necessario avere queste firme prestigiose. Bisogna puntare sulla comodità senza essere banali, ecco il motivo dell’allacciatura alla schiava in camoscio o con tessuto in raso a fantasia floreale (altra tendenza che sta spopolando).

Tra i brand migliori in assoluto a cui fare riferimento nelle stagioni e nelle località più calde c’è Manebì. Il marchio spagnolo ha da subito riscosso grande successo anche nel nostro Paese e, se si considerano la grande varietà di modelli ed i prezzi accessibili, è presto spiegato il perché. L’espadrillas nella foto seguente (modello Acapulco a 105 euro) fa parte di diritto nei cinque must-have che vogliamo in valigia ed è della nuova collezione 2021.

Tanti colori, marchi e modelli: cosa scegliere

Servono poi ovviamente ciabatte normali o zoccoli in legno. Le prime potrebbero essere con base in rafia e decorate con cristalli o frange (mai entrambe le cose insieme vi raccomando) mentre per gli zoccoli, come già sapete, bisogna puntare sulla vera pelle e sull’ergonomicità. Altra idea è quella di un sandalo sabot (come quello dell’immagine di copertina) a punta quadrata, meglio se colorato. Patrizia Pepe ha realizzato un modello in un celeste intenso ed irresistibile – liberamente ispirato al noto tipo di Bottega Veneta – che si trova scontato a 198,40 euro.