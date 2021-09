By

Amedeo Goria è un noto giornalista sportivo. Conosciamolo meglio attraverso la sua carriera e la sua vita privata.

Amedeo Goria è un giornalista sportivo di 67 anni. Ex marito di Maria Teresa Ruta è noto anche per le tante scappatelle che si concedeva durante il matrimonio e di cui l’ex moglie, con la quale è rimasto comunque in buoni rapporti, ha parlato durante la permanenza nella casa del Grande Fratello.

Ma chi è davvero Amedeo Goria? Proviamo a conoscerlo meglio e scopriamo cosa fa oggi e com’è la sua vita sentimentale.

Chi è Amedeo Goria, il giornalista sportivo che fa parte del cast del Grande Fratello Vip

Nome: Amedeo Goria

Data di nascita: 16 Febbraio 1954

Luogo di nascita: Torino

Età: 67 anni

Altezza: /

Peso: /

Segno zodiacale: Pesci

Professione: Giornalista sportivo

Titolo di studio: Laurea in lettere

Account social: Instagram @amedeogoriaofficial

Sito web: /

Amedeo Goria nasce a Torino dove, dopo il diploma classico decide di iscriversi alla facoltà di lettere per abbracciare il sogno di diventare giornalista. Sogno che realizza nel 1976 iniziando a lavorare per giornali tra i quali spiccano la Gazzetta del Popolo, Il Corriere della Sera, Il Giorno, Il Messaggero e Tuttosport.

Circa 10 anni dopo, fa il suo esordio in tv con Tg1 passando poi alla conduzione di programmi come Ciao Italia, Notti Olimpiche invernali e La Domenica sportiva. A parte una breve parentesi nel cinema grazie ad alcune apparizioni, Amedeo Goria resta ad oggi sopratutto un giornalista sportivo.

La vita privata di Goria e il matrimonio con Maria Teresa Ruta

Sebbene sia da sempre una persona riservata, di Amedeo Goria si sa che nel 1987 si è sposato con Maria Teresa Ruta con la quale ha avuto due figli, Guenda e GianAmedeo. Una storia travagliata che come la stessa ex moglie ha voluto raccontare al Grande Fratello è stata costellata da tante scappatelle che hanno portato alla separazione nel 1999 e al divorzio nel 2004.

Negli ultimi tempi sembra che Goria si sia legato nuovamente a qualcuno. È infatti fidanzato con la modella Vera Miales di 31 anni più giovane. Recentemente, sebbene il loro rapporto appaia molto stretto, il giornalista ha dichiarato di non aver desiderio di paternità. Un punto sul quale lui e la compagna non sembrano essere d’accordo.

Il dramma sfiorato durante l’estate

Recentemente, Amedeo Goria e la sua fidanzata Vera Miales hanno subito una brutta avventura che poteva sicuramente andare anche peggio. I due, mentre erano in vacanza, sono stati infatti rapinati da due finti poliziotti che dopo averli fermati hanno iniziato a rubar loro ogni cosa scappando via e lasciandoli con le ruote della macchina a terra.

Un’esperienza traumatica per entrambi. Tanto da spingere la coppia a tornare prima dalle vacanze. Il solo pensiero dei documenti da recuperare, come ha poi dichiarato il giornalista, aveva infatti spento la voglia di divertirsi.

L’ingresso nella casa del Grande Fratello

Amedeo Goria è uno dei concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Il giornalista, precedentemente tra i candidati per L’isola dei famosi era poi stato messo da parte per un problema di extra sistole che lo rendeva poco adatto al programma. Da lì è nata quindi l’idea del Grande Fratello Vip da lui immediatamente appoggiata.

Dopo l’esperienza fatta dall’ex moglie e dalla figlia, quindi, questa volta sarà lui a varcare la porta della casa più spiata d’Italia.

Amedeo Goria: cosa fa oggi

Nel 2021 Amedeo Goria è andato in pensione. Motivo per cui è finalmente libero per partecipare al Grande Fratello Vip. Oltre ad essere fidanzato da poco, mantiene dei buoni rapporti con l’ex moglie e con i figli.

Cura anche un profilo Instagram che al momento non conta molti iscritti ma che a breve potrebbe cambiare decisamente.