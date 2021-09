Skincare autunno 2021: le migliori creme viso antiage. Scegli la tua

By

Skincare autunno 2021: non trascurare il viso! Scopri quali sono le migliori creme antietà e scegli quella giusta per te. Per il periodo autunno-inverno la parola d’ordine è: nutrimento!

L’autunno è appena iniziato ed è tempo di prepararsi ai primi freddi. Con il cambio di stagione, oltre a riorganizzare l’armadio, dobbiamo rivedere anche la skincare routine. A fine estate la pelle è più secca e disidratata. Tutta colpa dell’esposizione prolungata al sole (seppur protetta) e dell’azione combinata di vento e salsedine. Risultato: un colorito terribilmente spento!

Gli effetti del post mare si vedono soprattutto sulle pelli mature. Il sole accentua rughe, solchi e discromie. Insomma, la tintarella ci fa più belle ma a quale prezzo? Se hai superato gli ‘anta’, a maggior ragione non devi sottovalutare gli effetti del cambio di stagione sulla pelle.

Seguire una buona skincare routine è d’obbligo a prescindere dall’età. Detersione e idratazione sono due step fondamentali. Dopo il lavaggio, la pelle va nutrita in profondità. E’ dimostrato ormai: la comparsa di rughe facciali dipende dal livello di disidratazione della pelle.

A fine estate la situazione si fa più critica ma, per fortuna, esistono le creme viso antietà. Di solito, quelle autunnali hanno delle formulazioni appositamente studiate per dare nuova linfa alla pelle, rendendola così più morbida e setosa.

Vediamo insieme quali sono le migliori creme viso antietà per la skincare autunno 2021.

Skincare autunno 2021: le creme viso antietà più consigliate

A fine estate non solo la pelle diventa più secca, ma perde anche tono ed elasticità. Per risolvere il problema, bisogna puntare una creme antiage con un mix di ingredienti specifico per rimpolpare la pelle. L’obiettivo è attenuare subito rughe e segni d’espressione accentuati dall’esposizione prolungata al sole.

In commercio si trovano tante creme viso antietà. Alcune sono dei bestseller e hanno dei prezzi abbordabili mentre altre, invece, sono di ultima generazione e costano molto di più. Come spesso diciamo, qualsiasi crema va scelta in base al tipo di pelle; è una regola basilare!

Ecco una piccola carrellata di alcune tra le creme viso antiage più richieste per la skincare autunno 2021. Prodotti diversi, per tutte le tasche!

Yves Rocher Crema Anti-Age Global – Da giorno, con texture vellutata e di facile assorbimento, dona confort immediato alle pelli secche, disidratate e, più in generale, ‘provate’ dal post mare. Prezzo: 30 euro circa.



Estée Lauder Revitalizing Supreme Light + – Crema antietà non grassa multiattiva giorno/sera ad azione globale, indicata per stimolare e potenziare l’attività cellulare. Dona nutrimento e prepara la pelle al cambio di stagione. Formula senza oli. Prezzo: 107 euro.



Somatoline Cosmetic, Lift Effect 4D Crema filler antirughe – Crema ad azione riempitiva immediata, adatta per rimpolpare le pelli mature a fine estate. Idrata in profondità e migliora l’aspetto delle rughe, con risultati visibili in sole 4 settimane. Prezzo indicativo: tra i 40 e i 44 euro.

Olaz Regenerist Luminous – Crema viso da giorno antirughe con formula avanzata arricchita con niacinamide e glicerina. Corregge le macchie solari e idrata la pelle in profondità, donandole nuova luce. Perfetta da applicare come base trucco. Prezzo indicativo: tra i 18 e i 25 euro.

Florence Bio Siero viso – Con acido ialuronico e vitamine C ed E svolge una triplica azione: antirughe, atimacchie e antietà. Prodotto vegano adatto anche per contorno occhi. Prezzo: 20 euro circa.



Le creme che abbiamo elencato sono perfette per la skincare del cambio di stagione. Ma sono soltanto alcune perché la gamma è davvero vastissima.

Se sei alla ricerca di nuovi spunti per la tua beauty care ma ha dei dubbi, ti consigliamo di rivolgerti ad uno specialista; ti aiuterà a scegliere prodotti in linea con le esigenze della tua pelle.

Facciamo un esempio: se hai una pelle grassa o mista a tendenza acneica, a prescindere dalla stagionalità, devi sempre evitare le creme con texture troppo corpose e consistenti. Meglio optare per prodotti con formulazioni più leggere che non ostruiscano i pori. Il tutto, senza rinunciare all’azione idratante, indispensabile per ogni tipo di pelle.



Ti abbiamo dato qualche spunto per rivedere la tua skincare e adattarla alle diverse esigenze della pelle con l’arrivo dell’autunno. Ricorda che la bellezza è fatta di piccole azioni quotidiane ripetute con costanza.