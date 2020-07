L’Acne è una patologia della pelle che colpisce molte persone. I migliori rimedi naturali per gestire questa patologia in modo dolce ma efficace.

L’Acne è una patologia cutanea che colpisce moltissimi soggetti sia maschi che femmine e esordisce di solito in età adolescenziale per protrarsi anche all’età adulta. Le lesioni da acne si possono presentare maggiormente sul viso ma possono interessare anche schiena e torace e rappresentano per tanti una problematica non soltanto fisica ma anche psicologica con cui fare i conti ogni giorno.

Scopriamo tutti i rimedi naturali più efficaci per contrastare e gestire l’Acne e anche qualche consiglio per una beauty routine sicura ed igienica da praticare ogni giorno come per esempio quante volte dovresti lavare il viso se hai l’acne.

Acne i consigli per una beauty routine sicura ed efficace

Chi è colpito da acne sa quanta cura deve praticare ogni giorno sulla propria pelle, dalla detersione che dovrà essere purificante ma delicata, al trattamento, con l’applicazione di creme o lozioni adatte a sfiammare le lesioni e a disinfettarle mantenendo il giusto grado si idratazione dell’epidermide.

Le pustole da acne sono infette e per questo sarà bene osservare alcuni consigli pratici per evitare di espandere la patologia in altre parti del viso. Per prima cosa, bisognerà sempre avere le mani e unghie molto pulite prima di toccare la pelle. Se si utilizzano detergenti, sempre meglio scegliere quelli con un dispensatore più che un sapone solido.

Per quanto riguarda l’utilizzo si spugnette o salviette, utilizzare dei prodotti usa e getta o lavabili ad alte temperature è essenziale. Così come sarà bene lavare ogni volta gli accessori per il makeup dopo averli usati. Spugnette e pennelli sono un ricettacolo di batteri che potrebbero infettare la pelle se non detersi alla perfezione. Evitare tutte le lozioni a base alcolica, che se tendono a seccare le lesioni inizialmente, poi provocheranno una reazione cutanea molto importante.

Rivolgersi al medico dermatologo per avere una diagnosi e una eventuale cura e consigli di prodotti da utilizzare sarà la scelta migliore.

Acne: i rimedi naturali più efficaci per trattarla

Come in ogni problematica legata alla pelle, anche per l’acne la natura ci viene incontro con i suoi tanti rimedi che possono diventare degli ottimi alleati nel trattamento della pelle colpita da questa patologia. Scopriamo i principali rimedi naturali con cui prenderci cura dell’epidermide colpita dall’acne:

Aloe Vera

Olio essenziale di Tea Tree

Bardana

lavanda

acido salicilico

carbone vegetale

L’Aloe Vera

L’Aloe Vera è una pianta nota per le tantissime proprietà salutari soprattutto per la cura dell’epidermide. Nella formulazione gel puro al 99% può essere applicata sulla pelle colpita da acne come un potente lenitivo, soprattutto in caso di pelle particolarmente infiammata a causa dell’acne.

Olio essenziale di Tea Tree

l’olio essenziale di Tea Tree è un potente antibatterico, antimicotico e perfetto per essere tamponato sulle pustole dell’acne ogni giorno. Lo si potrà fare con un cotton fioc che andrà gettato via subito dopo l’utilizzo.

La Bardana

La Bardana è un integratore naturale perfetto per essere assunto per via orale e anche somministrato per via topica attraverso una crema che ne contenga i principi attivi. Questo rimedio naturale si potrà trovare facilmente in erboristeria.

Olio essenziale di lavanda

L’Olio essenziale di lavanda è un ottimo rimedio naturale dalle proprietà antisettiche e antibatteriche come come il Tea tree può essere tamponato sulle lesioni da acne dopo la detersione della pelle.

Acido salicilico

Acido salicilico è un estratto naturale dalle forti proprietà antibatteriche e antinfiammatorie che una volta applicato sulla pelle contribuisce ad esfoliarla delicatamente aiutando ad eliminare i segni lasciati dall’acne.

Carbone Vegetale

Il carbone vegetale è un valido aiuto nella detersione profonda della pelle colpita dall’acne. Il suo potere assorbente può essere sfruttato per la preparazione di maschere per il viso preparate con l’aggiunta di argilla bianca più delicata sulla pelle rispetto a quella verde.

La cura della pelle acneica è fatta di tanti piccoli passi compiuti ogni giorno per poter gestire al meglio questa patologia che a volte ci accompagna davvero per tutta la vita. La routine dovrà essere minuziosa e priva di errori, per poter donare sollievo e un aspetto migliore alla pelle.