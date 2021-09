Cambio di stagione facile: come organizzarti per non sbagliare

Il cambio di stagione è da sempre un delirio? Scopri alcuni trucchi per organizzarti senza impazzire e per avere tutto a portata di mano.

Il cambio del clima e l’arrivo dei primi freddi porta con se la consuetudine (molto poco amata) del cambio stagione. Un vero e proprio rituale che prevede il mettere da parte i capi ormai poco adatti alle giornate sempre più fredde per rispolverare quelli indossati diversi mesi prima.

Si tratta solitamente di un momento di passaggio che prevede tra le altre cose la scelta di cosa tenere e di cosa dar via. Il tutto con un certo disordine di fondo che porta molto spesso a vere e proprie crisi isteriche.

Come ovviare a tutto ciò? La parola magica è “organizzazione”. Muovendosi nel modo giusto è infatti possibile effettuare un cambio di stagione in grado di migliorare il momento della scelta degli abiti, di rendere più bello l’ambiente in cui si vive e di far ordine dentro se stesse.

Perché anche se non tutti lo sanno, pulire e ordinare gli armadi è un’attività che migliora la concentrazione e che aiuta a liberarsi del superfluo, non solo per quanto riguarda gli oggetti ma anche per i pensieri ormai vecchi e da cambiare.

Scopriamo quindi alcuni trucchi vincenti per un cambio stagione da vivere al meglio

Se il cambio di stagione è da sempre uno dei tuoi più grandi incubi, continua a leggere perché da oggi potrai trasformarlo in un momento costruttivo ed in grado di portare dei benefici sia all’ambiente in cui vivi che a te stessa.

Scopriamo quindi alcuni trucchi importanti per effettuare tutto nel minor tempo possibile e con facilità.

Preparare buste e scatole per conservare tutto. La prima cosa da fare è organizzare gli spazi. È quindi importante scegliere delle scatole che andranno ad accogliere gli abiti estivi che si sceglie di tenere. Al contempo è bene predisporre delle buste per quello che si sceglierà di eliminare. Abiti mai usati o che stanno stretti o larghi possono essere donati o scambiati con altri più adatti, rinnovando un po’ il guardaroba o facendo spazio qualora se ne abbiano già abbastanza.

Svuotare l’armadio. Quando tutto è pronto per essere archiviato, si può passare a svuotare l’armadio. Nel farlo si possono riporre le cose che si sa già di voler tenere nelle scatole, mettere nelle buste quelle da donare e predisporre sul letto quelle per le quali si è ancora indecisi. Una volta terminato il tutto ci si potrà concentrare sulla categoria degli incerti e vagliarli uno per uno.

Pulire l’armadio. Ad armadio vuoto si potrà procedere alla sua pulizia, utile sia per rinfrescare il tutto che per rilassarsi. Perché una volta riempito di roba nuova e pulita, il vederlo splendente e profumato donerà una buona dose di relax che aiuterà a sentirsi bene e più leggeri.

Riporre ogni cosa al suo posto. Questo è uno dei momenti più importanti e delicati. Perché il modo in cui si sceglierà di conservare la roba sarà quello che determinerà la facilità nel recuperarla ogni volta. Così come, allo stesso tempo, l’ordine (o il disordine) che si creerà a riguardo. Per ottenere dei buoni risultati è bene creare degli scomparti nei cassetti (sopratutto per la biancheria) e catalogare gli abiti per modalità d’uso o per tipo. Ciò che conta è mantenere sempre lo stesso ordine in modo da saper sempre dove ritrovarli.

Creare una scatola per la mezza stagione. Sopratutto i primi tempi può capitare che ci siano delle giornate ancora calde. In tal caso, per non dover correre a recuperare quanto messo da parte, si può allestire una scatola con un paio di abiti più leggeri ma non troppo. Saranno perfetti per non morire dal freddo e per non dover tornare a mettere il naso tra le scatole del guardaroba.

Seguendo questi piccoli trucchi, che ovviamente valgono anche per quanto riguarda scarpe, borse, giacche, sciarpe, guanti e berretti, gestire il cambio stagione sarà più semplice di quanto immagini. E alla fine il risultato sarà così piacevole che al prossimo non avrai più alcuna paura di doverlo affrontare. Anzi, probabilmente inizierai a vederlo come un pretesto per fare ordine nella tua casa.