Ilary Blasi rischia grosso: sarà la sua ultima edizione a L’Isola dei Famosi? Gli indizi ci sono tutti

La conduttrice romana potrebbe perdere il suo posto di lavoro. Questa sembrerebbe la sua ultima edizione al timone del reality.

Un mese e mezzo fa è partita la diciassettesima edizione de L’Isola dei Famosi, che vede ancora una volta al timone Ilary Blasi. Si tratta della sua terza edizione, considerato che fino al 2020 conduceva il Grande Fratello Vip, ora nelle mani di Alfonso Signorini. Questo reality negli ultimi mese ha fatto discutere a causa soprattutto del comportamento mostrato da alcuni vipponi e dal linguaggio utilizzato, non appropriato per un programma in prima serata.

Per questa ragione era addirittura intervenuto Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato Mediaset, che ha cercato di porre rimedio alla situazione cambiamento il regolamento, valido per ogni singolo reality della Rete. Quindi, quando è partita la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, gli occhi erano tutti puntati sulla Blasi e sui naufraghi, sperando che non si ripetesse la stessa situazione del GF, dove ci sono state addirittura delle squalifiche a causa dell’utilizzo di un linguaggio troppo volgare. Finora sembra che i concorrenti si siano comportati bene. In effetti il problema sembra essere un altro.

Le sorti della Blasi

la nuova edizione de L’Isola dei Famosi non è cominciata nel migliore dei modi. Infatti, nel giro di cinque settimane ben 6 concorrenti si sono ritirati. La prima è stata Claudia Motta, che ha dovuto lasciare il gioco a causa di un infortunio. Poi è stata la volta di Marco Predolin, seguito da Simone Antolini, ritiratosi entrami per motivi di salute.

Alessandro Cechi Paone, visto che era entrato nel reality in coppia con il suo compagno Simone, non se l’è sentita di continuare da solo e quindi è tornato nel Bel Paese. Successivamente è uscita anche Fiore Argento, sempre per infortunio e alcuni giorni fa si è ritirato per problemi di salute una tra i favoriti alla vittoria, Paolo Noise. Come se non bastasse, oltre a questi imprevisti il programma sembra non aver dato i risultati sperati in termini di ascolti.

Per non parlare dei costi esorbitanti sostenuti finora. Proprio per queste ragioni Pier Silvio, secondo alcune indiscrezioni, si sentirebbe abbastanza infastidito, anche per l’atteggiamento mostrato dalla stessa conduttrice, che ogni lunedì, sembra non veder l’ora di concludere la puntata e andarsene dallo studio. Quindi tutto fa presagire ad un cambiamento drastico nella prossima edizione, che forse porterà alla sostituzione della stessa Blasi, anche se ancora non ci sono state conferme dai diretti interessati.