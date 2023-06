Le tue guance sono scavate? Cambia tutto grazie al make up!

Scopri come rimediare ad un viso con guance scavate grazie al giusto make up. Non smetterai di ammirarti allo specchio.

Se tra i tuoi crucci c’è quello di avere delle guance troppo scavate, forse sei alla ricerca di una soluzione. In alcuni casi, infatti, le guance scavate possono dare un’aria stanca e poco riposata. Ovviare a questo problema, però, è piuttosto semplice e tutto grazie al trucco.

Scegliendo il make up corretto è infatti possibile cambiare le cose, ricreare le giuste proporzioni per il viso e farlo apparire persino più pieno.

Il tutto per un risultato davvero piacevole e in grado di donarti un aspetto che ti faccia sentire sempre a tuo agio e che ti consenta di guardarti allo specchio con un sorriso.

Dopo aver visto come truccare gli occhi per farli sembrare meno vicini, scopriamo quindi come agire quando le guance appaiono molto scavate.

Come truccare le guance scavate per farle apparire più piene

Che tu sia o meno un’amante del make up, imparare a gestirlo in modo da coprire eventuali difetti è estremamente importante. In caso di guance incavate, ad esempio, sapere quali colori scegliere e come applicarli può fare davvero la differenza. Nella maggior parte dei casi, infatti, le guance incavate si presentano su un volto allungato e con zigomi pronunciati.

In tal caso, quindi, è molto importante lavorare sulle proporzioni e per riuscirci basta usare una base estremamente luminosa.

Anche il contorno occhi merita lo stesso trattamento perché in genere le occhiaie tendono ad essere pronunciate. In tal caso, quindi, è meglio usare un correttore che sia più chiaro di almeno un tono della pelle.

Le gote dovranno essere colorate, possibilmente con un blush e gli occhi andranno truccati in modo da apparire più grandi e distanti.

I colori, e qui parliamo di ombretto e rossetto dovranno essere sempre chiari. Così facendo si giocherà ancora una volta con i contrasti.

Una volta applicato il trucco sarai felice di sapere che puoi completare l’opera con una piega ben fatta e che nel tuo caso dovrà essere mossa. Ciò farà apparire le guance più piene e donerà al viso una forma tendenzialmente più tonda. In altre parole, la piega liscia è assolutamente da evitare in quanto in grado di peggiorare la situazione.

Ora che sai come gestire al meglio il problema delle guance scavate, non ti resta che seguire questi semplici trucchi per poter godere al meglio di un aspetto del quale andare fiera e per cui ti sentirai molto più sicura di te.