Ilary Blasi, il gesto l’amica Silvia Toffanin dopo la morte di Berlusconi

Ilary Blasi fa un gesto per l’amica Silvia Toffanin dopo la morte del suocero, Silvio Berlusconi. Le parole della conduttrice.

Ilary Blasi non è rimasta in silenzio e ha scelto i social per esprimere il proprio cordoglio alla famiglia Berlusconi dopo la morte di Silvio Berlusconi, scomparso oggi 12 giugno, a 86 anni e per dimostrare affetto e sostegno all’amica Silvia Toffanin a cui è legata da anni da un rapporto sincero e profondo.

La morte di Silvio Berlusconi ha toccato profondamente il mondo della televisione, dello sport, della politica e dell’imprenditoria. Sui social, sono tanti i messaggi di cordoglio da parte di vip che hanno conosciuto e lavorato con e per Silvio Berlusconi. Tra queste c’è anche Ilary Blasi che ha ottenuto il successo e la popolarità lavorando su canale 5, prima come letterina di Passaparola e poi come conduttrice.

Proprio durante gli anni di Passaparola ha instaurato un legame profondo con Silvia Toffanin a cui, oggi, ha rivolto parole dolcissime.

Le parole di Ilary Blasi per Silvia Toffanin

Ilary Blasi, questa sera, avrebbe dovuto condurre la semifinale dell’Isola dei Famosi 2023 per poi chiudere il reality lunedì 19 giugno con la finalissima. Dopo il cambio di programmazione di Mediaset, però, la semifinale dell’Isola è saltata. Una scelta condivisa anche da Ilary Blasi, legata personalmente a Silvia Toffanin. Dopo l’ufficializzazione della scelta di Mediaset di non mandare in onda l’Isola dei Famosi, Ilary ha pubblicato un post tra le storie del suo profilo Instagram esprimendo tutto il proprio supporto all’amica Silvia.

“La televisione è stato il cuore della sua vita e nella televisione ha messo il cuore” – ha scritto Ilary. Poi ha aggiunto: “Sono molto vicina alla sua famiglia e a Silvia a cui faccio le condoglianze”.

Tra la Blasi e la Toffanin c’è un’amicizia importante che dura da anni. L’una c’è sempre stata nei momenti belli così come in quelli brutti e viceversa. Non è un caso che Ilary Blasi abbia scelto proprio il salotto di Verissimo per rilasciare la sua prima intervista televisiva dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti e che la Toffanin, durante l’intervista, abbia evitato di farle domande sulla separazione, ma anche sulla nuova storia d’amore che sta vivendo con l‘imprenditore tedesco Bastian Muller.

Oggi, di fronte al lutto che ha colpito la Toffanin e tutta la famiglia Berlusconi, Ilary ha voluto esprimere il proprio cordoglio con poche ma sentite parole.