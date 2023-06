Emma Marrone infiamma il palco: l’outfit della cantante da copiare per una serata indimenticabile

Emma Marrone sale sul palco per il duetto con Tony Effe e infiamma il live con un outfit pazzesco tutto da copiare.

Emma Marrone riesce a passare dall’indossare outfit sportivi e super comodi ad altri più sensuali come quello che ha sfoggiato sul palco del Radio Zeta Future Hits 2023 in coppia con Tony Effe. La cantante salentina, dopo il successo ottenuto con il singolo “Mezzo mondo”, ha deciso di regalare una versione inedita di sè, dal punto di vista musicale, accettando di duettare con Tony Effe sulle note di Taxi sulla luna.

Una collaborazione musicale, inedita che ha spiazzato letteralmente il pubblico della cantante salentina che, tuttavia, della propria beniamina ama anche la sua capacità di mettersi sempre alla prova e affrontare nuove sfide. Sul palco del Foro Italico di Roma, così, Emma ha portato non solo la sua voce, ma anche la sua bellezza, fasciata in un outfit assolutamente mozzafiato e tutto da copiare per una serata indimenticabile.

L’outfit di Emma Marrone fa impazzire tutti

Se allo stadio Diego Armando Maradona, in occasione della festa scudetto del Napoli, Emma aveva indossato un abito total black, lungo e super elegante, per il Radio Zeta Future Hits 2023 ha scelto un look più sbarazzino e molto più sensuale. Sabato 10 giugno, sul palco del Foro Italico di Roma, si è così presentata con tutta la sua energia, ma anche con un look che è piaciuto davvero a tanti.

Come potete notare dalla foto qui in alto, infatti, la cantante ha optato per un pantaloncino maculato, un reggiseno total black indossato sotto una maglia a rete trasparente completando il tutto con una giacca nera. Il trucco, molto semplice, ha messo in risalto le labbra mentre i capelli il cui colore ha abbandonato il biondo per assumere una tonalità castana, sono rimasti sciolti sulle spalle.

Un look che dona molto alla cantante che ha da poco compiuto 39 anni e che, dopo la morte dell’adorato papà, ha provato a metabolizzare l’accaduto prima di tornare al suo lavoro. Ora, però, Emma l’ha fatto in grande stile e il suo ritorno musicale era sicuramente tra i più attesi.

Amatissima ormai da più di dieci anni, i fan aspettando con ansia anche di vederla nuovamente in concerto. La cantante annuncerà a breve l’inizio del tour? I fan lo sperano.