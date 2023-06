Condizionatore portatile, le cinque regole d’oro per una perfetta efficienza

Per combattere il caldo ci serve un alleato e questo è davvero potente, ma senza rispetto di queste cinque regole, il condizionatore ci tradisce

Arriva il caldo, spuntano i condizionatori: è un copione già scritto che si ripete tutte le estati, specialmente in quelle degli ultimo anni. Combattere le temperature bollenti solo lasciando le finestre aperte non basta, serve la tecnologia.

Chi non vuole o non può farsi installare un impianto fisso, che costa e consuma certamente di più, può puntare sui condizionatori portatili. Cosa c’è ci complicato, direte voi: lo tiri fuori dalla cantina o dallo sgabuzzino, lo attacchi alla presa di corrente e il gioco è fatto.

In realtà è leggermente più complesso. O meglio, non possiamo pensare di usare il condizionatore così com’è senza una buona manutenzione e pulizia. Come ogni altro elettrodomestico, c’è bisogno di cure e di pulizia se vogliamo che funzioni bene e duri a lungo.

Dopo aver consultato una serie di esperti ho buttato giù le cinque regole d’oro per un condizionatore portatile che va alla grande. Ma prima del decalogo, un consiglio che vale sempre perché ne va della nostra salute. Quando la spina è attaccata, mai mai toccarlo con mani e piedi bagnati. E anche tutti i lavori di manutenzione devono essere fatti con la spina staccata.

Condizionatore portatile, la cinque regole d’oro per una perfetta efficienza: le conosci tutte?

E adesso passiamo alle regole da seguire anche per ottenere un ottimo risultato senza spendere troppo.

1 – Sigillare bene porte e finestre anche con l’uso di paraspifferi imbottiti. tirando le tende durante il funzionamento del condizionatore. Se l’elettrodomestico sta bene in ombra, consuma dal 5% al 10% in meno di corrente elettrica.

2 – Mai ostruire le pareti laterali e la griglia con tende e altri oggetti. Lasciamo uno spazio libero su tutti i lati di almeno mezzo metro e verifichiamo che la distanza dal più vicino televisore sia in 1 metro e mezzo. Così eviteremo interferenze elettromagnetiche.

3 – Svuotiamo la bacinella dell’acqua senza aspettare che sia piena. In più ogni tanto è bene lavarla con un mix di acqua e aceto bianco, ma verifichiamo che sia perfettamente asciutta prima di caricarla di nuovo, per evitare la formazione di muffa.

4 – Ricordiamoci di staccare ogni tanto il condizionatore per due motivi. Il primo è legato alla temperatura: quando dormiamo, quella del nostro corpo si abbassa, quindi è unitile usare il condizionatore a palla. E poi se non gli diamo tregua rischia di fondersi.

5 – Curiamo sempre bene la pulizia dei filtri: Se si accumula sporco, significa in automatico il rischio di acari, pollini, microbi tutti dannosi per la nostra salute. Ma pulire i filtri significa spendere meno: se sono intasati, anche solo in parte, serve più energia per farlo funzionare bene e farà anche più rumore. Per questo la pulizia deve essere effettuata ogni settimana durante il periodo di utilizzo, con l’aspirapolvere prima e con acqua saponata poi.