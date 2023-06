Se hai paura dell’aereo, evita queste destinazioni: potresti non arrivare alla fine del viaggio!

Se hai paura dell’aereo queste tratte non fanno proprio al caso tuo. Potresti non farcela fino alla fine. Devi fare attenzione!

Volare è bellissimo per tantissime persone, soprattutto quando si tratta di affacciarsi dal finestrino tipico degli aerei e prendere visione del panorama sottostante. C’è davvero del fascino in tutto questo. Pensare che l’uomo ha sempre sognato di poter volare in alto nel cielo e vedere che cosa c’è oltre le nuvole.

Grazie alle nuove tecnologie è davvero possibile farlo ed è davvero straordinario. Non si può infatti di certo non dire che anche solo l’idea di librarsi nell’aria non affascina al punto tale da sognare una cosa del genere per noi. Si sa però, che con l’avvento degli aerei non ci sono solo amanti, ma anche obiettori.

Gli aerei infatti sono un prodotto della tecnologia che non è proprio così del tutto amata ed apprezzata da tutti. C’è infatti chi non riesce proprio ad apprezzare questo tipo di innovazione ed anzi ne ha davvero paura. Ci sono poi ovviamente quelle persone che amano viaggiare, che vogliono vedere tutti i luoghi del mondo, ma che non riescono a non soffrire nel prendere l’aereo. Ebbene per queste persone che ne soffrono ci sono alcune tratte di aereo che non sono proprio indicate. Potrebbero davvero essere pericolose. Scopri quali sono!

Se hai paura dell’aereo non devi prendere queste tratte!

Quando si tratta di volare bisogna assolutamente seguire dei consigli che si possono rivelare estremamente utili in tal senso. Qui ne trovi uno sugli aerei che ti può davvero aiutare. Quando però si ha una vera e propria paura e puoi sentirti male devi assolutamente evitare queste tratte che possono rivelarsi una vera spina nel fianco.

La prima tratta da evitare è quella da Singapore a New York. È una tratta che è davvero estremante lunga da percorrere e può costare di molto tempo all’interno dell’aereo. Si tratta di ben quasi 19 ore di volo. Se già dopo tre ore di aereo chi ne soffre non riesce a trovare un buon metodo per restare calmo, figurarsi quando poi il volo arriva a durare 19 ore, minuti più minuti meno.

Una tratta che poi va assolutamente evitata, come quella di cui sopra, è la tratta che va da Perth a Londra. Anche in questo caso il percorso in aereo è davvero lungo e le ore sono davvero molte, troppe per chi ne soffre. In questo caso si parlerebbe quasi di 18 ore di volo. Ovviamente sempre considerando minuto più o minuto meno. Ma in ogni caso si tratta di un lasso di tempo davvero estremo per chi soffre l’aereo.

Tratta molto dura infine è anche quella che va infine da Melbourne a Dallas. Questa tratta infatti costa di ben quattordici mila kilometri da percorrere e mezzo miglio. Mentre il primo era di quasi ventimila ed il secondo quasi di quindici mila, questa tratta da quattordici mila kilometri e passa si fa sentire tutta e si parla di quasi 17 ore e mezzo di volo, a volte anche poco di più. Insomma per chi ne soffre è davvero da evitare!