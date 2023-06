Smetti subito di farlo! Così metti in pericolo tutta la famiglia: germi e batteri ovunque!

Devi assolutamente smettere di fare così. Ci sono germi e batteri ovunque che metteranno in pericolo tutti!

In casa bisogna sempre fare attenzione ai germi ed ai batteri. Certo non è sempre semplice farlo ma bisogna farlo. Tutto va pulito nel migliore dei modi e la casa deve essere sempre pulita. Ne va della salute di chi ci vive e non è assolutamente solo per un fattore estetico.

La salute di chi vive in casa dipende infatti anche dal modo in cui la casa è pulita e soprattutto disinfettata. In fondo abbiamo avuto modo anche di vederlo durante la pandemia. Ogni volta c’era bisogno di pulire il tutto e tenerlo ben disinfettato magari anche con candeggina ed altri prodotti molto pesanti.

I metodi di pulizia sono diversi. Se poi vogliamo parlare anche delle differenze fra le stanze è ovvio che bisogna utilizzare metodi, modi e strumenti differenti. Ovviamente non si può utilizzare un utensile per cucina magari in bagno o nella camera da letto. Questo vale per ogni tipo di utensile, che siano infatti le spugnette con la retina o gli stracci per togliere la polvere. È sempre meglio che siano differenti per ogni stanza.

C’è però un errore ancora più grave che viene fatto e a cui non si presta mai attenzione. Scopri quale e soprattutto impara da questo errore a fare di meglio! Così non rischierai germi e batteri in tutta la casa.

Smetti subito. Con questa soluzione elimini subito germi e batteri!

Ci sono molti consigli utili per riuscire ad eliminare i germi ed i batteri dalla propria casa. Qui trovi un consiglio per una pulizia profonda e profumata che lasci la casa in perfette condizioni. Quando invece si tratta di germi e batteri nel profondo, devi assolutamente considerare ciò che segue.

Le spugnette con la retina, le spugnette doppie per la pulizia dei piatti, o anche ancora quelle simili che si utilizzano sempre in cucina, sono ricettacoli di batteri. Vengono utilizzate tutti i giorni per pulire i piatti, il lavandino, le stoviglie. Magari le so utilizza anche per la pulizia di mestoli, posate, superfici della cucina. Ogni giorno infatti questi vengono utilizzati in tutti i modi possibili per la pulizia.

Quello che però non si considera è proprio il fatto che nel pulire questi assorbono tutti i germi ed i batteri e ne diventano un vero e proprio deposito che non si può non tenere in considerazione. Per poter pulire infatti nel profondo anche questi strumenti di pulizia bisogna utilizzare la candeggina. Conviene infatti dapprima sciacquarli tutti per bene sotto acqua corrente per eliminare residui superficiali. Poi magari bisogna immergerli circa cinque minuti nella candeggina per poter quindi disinfettare per bene.

La candeggina infatti essendo molto aggressiva riesce a ripulire le spugnette da ogni impurità batterica. Abbiamo bisogno di farlo poiché altrimenti ad un certo punto non faremo altro che trasferire i batteri da un piatto all’altro, da un mestolo ad una posata proprio a causa di ciò. Conviene farlo quanto più spesso possibile, non sbagliare!