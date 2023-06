Make-up perfetto senza errori? Ecco cosa stai sbagliando: lo fai ogni giorno

Ogni giorno davanti allo specchio si commettono diversi errori che non permettono di ottenere un buon risultato con il trucco: scoprili ora e rimedia così

L’arte del trucco non è di certo improvvisabile. Ci sono donne che iniziano fin da bambine ad avvicinarsi a questa realtà in continua espansione, naturalmente attratte da polverine colorate e pennelli. Un gioco che si trasforma poi, in una vera e propria passione da adulte, che nel corso degli anni si affina in base alla propria manualità.

Si sperimenta così con trucchi da ‘everyday look‘ e con altri da vere star, scoprendo quali sono i più adatti alle caratteristiche del proprio viso. Ognuna finisce per crearsi una propria make-up routine, fatta di prodotti e abitudini da cui poi difficilmente ci si separa. Frutto spesso si una serie di consigli ricevuti (un tempo con il passaparola) e di spunti e ispirazioni tratte da fonti autorevoli nel settore attraverso i social.

Al giorno d’oggi sono sempre di più coloro che si avvicinano a questo mondo divertente e giocoso, scoprendo di riuscire a cavarsela anche se si è principianti. Naturalmente sono di grande aiuto i tutorial delle più esperte, che condividono trucchetti e spiegazioni talvolta imperdibili. Eppure, nonostante ci si metta d’impegno, a volte il risultato finisce per non essere quello sperato. Questo perché, proprio a causa di abitudini sbagliate, si continuano a commettere degli errori basilari che potrebbero essere evitati.

3 errori che commetti sempre quando ti trucchi: rimedia così

Cerimonia importante e trucco che si scioglie sotto al sole, appuntamento galante in vista e sbavature che compaiono proprio quando non dovrebbero. Bisogna ammetterlo, è successo a tutte. Nonostante si possa avere una certa pratica con il make-up, ci sono degli errori che continuano a ripetersi, probabilmente perché ormai radicati nella routine di trucco che quotidianamente si mette in pratica. Ad individuarli è stata la seguitissima beauty blogger Francesca Piersanti, che in un video TikTok ha spiegato come la buona riuscita di un make-up parta proprio dalla base.

Il primo errore riguarda il pennello utilizzato per il fondotinta. Durante l’applicazione ci si è abituate ad utilizzare il classico pennello con setole lunghe e piatte. Una banalissima azione che può compromettere un buon risultato, considerando che questo generalmente lascia il viso segnato da fastidiose micro-linee o “strisciate”. Quale usare dunque, per evitare questo problema? Secondo la blogger, l’idea giusta è optare per un pennello con setole disposte in forma tubolare ma con estremità piatte per un effetto coprente. In alternativa, la classica spugnetta per un’applicazione più soft e delicata.

Un altro errore che generalmente si fa è quello della cipria. La prima azione che si compie è prendere il classico piumino o puff e intingerlo nel prodotto, andando poi a spalmarlo direttamente sul viso. Grumi e chiazze sono dietro l’angolo, per un effetto ‘mascherone’ che sicuramente non era quello desiderato. Ciò che bisognerebbe fare è invece prelevare un po’ di cipria ma andare poi ad utilizzare il dorso della mano per fare dei movimenti circolari prima di spostarsi sul viso. Così i grumi di polvere verranno assorbiti dal piumino e l’applicazione sarà perfetta.

Infine l’ultimo piccolo problema da risolvere sarà quello della mano tremolante durante l’applicazione della matita per le labbra. Quando bisogna tracciare il contorno, sarà sufficiente utilizzare un mignolo. Questo dito dovrà essere appoggiato sul mento nel punto che risulta più comodo. La mano troverà così un perno per dosare meglio direzione e forza e resterà ferma e ben salda. I segreti del video sono tutti da provare.