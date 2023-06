Cerimonia sotto il sole? Mai più trucco che si scioglie con questi prodotti, i segreti della blogger

Con l’arrivo dell’estate giungono anche gli inviti a cerimonie e festeggiamenti: un vero incubo per il trucco, che sotto il sole si scioglie quando il viso suda. La soluzione si trova in questi prodotti.

La bella stagione è iniziata già da alcune settimane e così il telefono ha iniziato inesorabilmente a squillare. Quanti sono gli inviti collezionati per la prossima estate? Come ogni anno, il periodo è favorevole per matrimoni, battesimi, Prime Comunioni e party speciali. Se da un lato è una gioia per l’evento in sé, dall’altra inizia il solito incubo: i preparativi.

Ecco allora che parte la caccia sfrenata all’abbigliamento da indossare, alle scarpe, agli accessori, passando poi per gli appuntamenti dal parrucchiere e dalla nail artist. Tutto deve essere perfetto per quel giorno in cui, bisogna ammetterlo, si assiste ad una vera e propria vetrina di sfoggio di bellezza. Ma c’è un particolare che spesso non si calcola in tempo ed è proprio il calore.

Uno degli aspetti su cui i raggi del sole incidono particolarmente è il make-up, che risente inevitabilmente del sudore. Lunghissime ore all’interno di luoghi chiusi e cocenti, pranzi all’aperto e in alcuni casi, brindisi in spiaggia: queste sono le prospettive per la cerimonia a cui siete invitate. Difficile dunque, che il trucco possa essere così forte da “sopravvivere” intatto. La conseguenza? Inizierà a colare sul viso tramutandosi in un vero e proprio film dell’orrore. Eppure la soluzione c’è ed è scegliere i giusti prodotti.

Il giusto make-up che ti salva sotto il sole (e non si scioglie): il trucco a cui non avevi mai pensato

Chi ha la pelle grassa sa bene cosa significhi combattere contro una giornata estiva. Ma può accadere anche alle pelli più secche di risentire del sudore, che si concentrerà nella zona T, sul mento e sulle tempie rovinando in breve tempo tutto il lavoro fatto sul make-up. Il risultato? Assolutamente disastroso, con macchie di colore che vengono via quando ci si tocca il viso o quando ci si asciuga con un fazzoletto. Di certo non è quello che vorrete proprio nel giorno dell’importante cerimonia estiva a cui dovrete prendere parte.

Siamo andati a scovare per voi perciò, le idee più brillanti proposte dal web per porre rimedio a questo problema. La beauty blogger del canale TikTok “YouniquebyAle”, ha deciso di condividere con le sue follower i suoi segreti, alcuni dei quali sono veramente geniali. Innanzitutto si parte da un concetto forse difficile da accettare. Per un look impeccabile si dovrà rinunciare al fondotinta. Per sua natura molto oleoso, questo prodotto infatti contribuisce al sudore impedendo al viso di restare perfettamente truccato.

Ma niente paura, perché una base perfetta anti-caldo si potrà ottenere lo stesso sostituendolo con delle semplicissime gocce autoabbronzanti che donano al viso un colorito caldo e ambrato. Dopo questo passaggio però, è sempre consigliabile procedere applicando un primer mattificante, da concentrare soprattutto nelle parti più soggette al sudore, come la zona T. E se la pelle è secca? Nessun problema, questo prodotto regolarizzerà il sebo e la idraterà.

Non può mancare poi una cipria in polvere libera, che contribuirà a opacizzare lasciando sulla pelle un effetto vellutato. Per un tocco di contouring, una terra opaca da applicare su zigomi e contorni per scolpire in modo definito e preciso. Per concludere, ombretti in polvere, matitoni a lunga tenuta per occhi e labbra e mascara waterproof. Il segreto dunque, lo avete compreso? Niente prodotti in crema per il grande giorno! Le goccioline di sudore saranno solo un lontano ricordo.