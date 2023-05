Mai più disastri con l’eyeliner: questo metodo infallibile ti salva il portafoglio e il make-up, correggilo senza sprechi

Capita a tutte di combattere con l’eyeliner disegnato male, un errore può costare tempo e spreco di struccanti per correggerlo: con il metodo virale dei social risparmi e risolvi il problema per sempre

Non c’è stato un tempo in cui nel trucco mancasse una parte fondamentale: l’eyeliner. Negli ultimi decenni è stato reinterpretato in innumerevoli declinazioni, sempre con l’obiettivo ultimo di mettere in risalto lo sguardo femminile rendendolo incredibilmente magnetico. Dai celebri ‘cat-eye‘, che imitano la forma allungata degli occhi da gatto, ai ‘graphic liner‘, che usano colori e fantasia creando stili geometrici e futuristici.

Ogni epoca ha avuto il suo è continua ad essere un elemento amatissimo del make-up. C’è chi non può neanche lontanamente immaginare di uscire di casa senza il suo amato eyeliner. Ma tutte coloro che ci hanno avuto a che fare almeno una volta, sanno bene quanto la fretta possa essere nemica della sua applicazione. Sul web si sprecano i “meme” sull’argomento, che confermano quanto sia un problema comune.

Com’è possibile che quando si deve uscire per fare la spesa la linea viene perfetta come realizzata da un professionista, mentre quando un evento importante è in vista accade il disastro? Una legge a cui nessuno saprà mai dare una risposta, eppure una soluzione c’è. Quando la coda dell’occhio, più che una punta, diventa una strada tortuosa da dover immediatamente rimuovere, inizia la battaglia con struccanti e trucchi coprenti. Ma esiste un metodo alternativo e anti-spreco per risolvere per sempre il problema. Basterà un semplice oggetto.

Prendi lo scotch e rimuovi l’eyeliner senza errori: il segreto che aspettavi da una vita

In un tempo in cui il carovita si fa sentire ogni giorno di più, incidendo sul portafoglio, è essenziale pensare in ottica di risparmio anche nel campo della bellezza. Quotidianamente si utilizzano numerosi prodotti cosmetici, spesso anche piuttosto costosi, che hanno un consumo rapido e richiedono dunque, delle spese costanti. Ecco allora che le beauty blogger più amate del web vanno alla ricerca di metodi geniali per ridurre gli sprechi anche quando si parla di make-up.

L’eyeliner è una parte immancabile della routine di molte, ma sappiamo bene che un piccolissimo errore può costare molto caro. Se la linea, per la fretta o per un movimento sbagliato della mano, diventa un vero disastro, non resta che prendere litri di struccanti, dischetti, cotton fioc, salviettine e rimuovere il tutto. Ma non basta così, perché poi bisognerà ripetere molti dei passaggi per ritruccare l’occhio, partendo dalla base fino al passaggio in questione. E se vi dicessimo che da oggi non ce ne sarà più bisogno?

Un ‘hack’ emerso su TikTok è diventato in breve tempo virale, e ne ha confermato l’efficacia anche la seguitissima blogger italiana Denise Dell’Anna. Tutto ciò che bisognerà tenere a portata di mano è un comunissimo scotch, il classico nastro adesivo trasparente che tutti hanno nelle proprie case. Una volta che l’orrore si è compiuto, sarà sufficiente attaccarne un pezzettino sulla coda dell’eyeliner che si vuole rimuovere, assistendo poi alla magia.

Difficile crederci, ma come testato dalle esperte, il trucco rimane completamente attaccato al nastro adesivo, che lo porta via con sé senza rovinare il resto del make-up. Una scoperta scioccante che risolverà per sempre un vero incubo di molte. Difficile non resrare stupite della sua efficacia. Finalmente si può dire addio alle ore perse a strofinare e ritruccare, perché la soluzione era proprio nel cassetto! A prova di un make-up da star.