Viso spigoloso? Questo taglio lo renderà molto più armonico. Provare per credere!

Scopri come donare maggior armonia ai tratti del tuo viso scegliendo il giusto taglio di capelli. La differenza sarà super!

Ormai da tempo è più che evidente come trucco e capelli siano in grado di renderci più belle e di farci sentire maggiormente a nostro agio quando ci guardiamo allo specchio. Attraverso lo studio dei tratti che ci contraddistinguono, del colore dell’incarnato e analizzando il risultato che desideriamo ottenere, le cose da fare sono davvero tante. E se si parla di capelli, il taglio è in grado di fare la differenza in modo unico e speciale.

In caso di viso spigoloso, ad esempio, basta lavorare sulle lunghezze e sulla zona che si posa sul viso per ottenere un effetto ottico del tutto diverso. Un effetto che renderà il viso molto più armonioso andando a celarne i punti più spigolosi. Dopo aver visto come migliorare l’aspetto donando volume ai capelli fini, scopriamo quindi come rendere i tratti del viso meno spigolosi grazie ad un semplice taglio di capelli.

Scopri qual è il taglio giusto per celare i tratti spigolosi del tuo viso

Se uno dei tuoi crucci più grandi è quello di avere un viso spigoloso, sei nel posto giusto. Oggi, infatti, parleremo di come donare maggior armonia al volto attraverso la scelta del taglio giusto. La prima cosa da sapere è che spesso un viso con tanti spigoli è anche magro. Questo significa che è importante accorciarlo otticamente. Per farlo è meglio puntare su un taglio di media lunghezza o che, se lungo, abbia come centro focale la parte che circonda il viso. Fatto ciò, è meglio preferire un taglio scalato che grazie al movimento riesce a distogliere l’attenzione dai punti più spigolosi.

Ora non ti resta che osservarti per bene allo specchio (ancor meglio se fai il tutto con un hair stylist esperto in materia) al fine di capire quali sono i punti ai quali desideri portare armonia. In alcuni casi può trattarsi di zigomi pronunciati, in altri di un mento spigoloso e in altri ancora di un naso aquilino. Ebbene, il trucco sta nello scalare i capelli nella zona frontale ed in modo da dargli movimento proprio in prossimità delle zone che vorresti celare. Per enfatizzare l’effetto puoi realizzare anche una sfrangiatura che vada ad accarezzare il viso proprio dove ci sono i punti più spigolosi. In questo moto otterrai un effetto riempitivo in grado di fare la differenza.

Una volta realizzato il taglio perfetto, ovvero quello in grado di farti sentire a tuo agio quando ti guardi allo specchio, dovrai solo decidere come effettuare l’acconciatura. Il mosso è solitamente l’opzione più indicata per portare armonia al viso andando a riempire le zone che ne hanno bisogno. In alternativa puoi sempre puntare su un liscio nel quale dare movimento alle sole punte. In questo modo l’effetto scalato renderà la tua chioma molto più bella e porterà il giusto equilibrio sul tuo volto. Apportando i giusti ritocchi al tuo taglio di capelli potrai contare su un effetto davvero piacevole e che amerai portare. Sopratutto perché oltre a vederti più bella ti sentirai maggiormente te stessa e tutto con un taglio alla moda e che potrai rendere sempre diverso in base alla piega che sceglierai di dare alla tua chioma.