Dona volume ai tuoi capelli fini. Ti basta un solo ingrediente!

Scopri come donare volume ai capelli troppo fini grazie ad un ingrediente del tutto naturale. Il risultato sarà sorprendente.

Avere i capelli fini può essere una fortuna così come una condanna. Tutto dipende dal tipo di look che si desidera avere e dalla quantità di capelli. Chi ama il liscio ultra piatto, ad esempio, si troverà meglio con questo tipo di capelli mentre chi adora i grandi volumi si sentirà costantemente penalizzato. Perché, diciamocelo, i capelli fini, a prescindere da quanti se ne hanno, tendono ad avere sempre poco volume, rendendo eventuali acconciature mosse o ondulate prive di spessore.

Un problema che per fortuna può essere risolto almeno in parte grazie ad un ingrediente naturale che è l’hennè. Dopo averti mostrato come usarlo senza paura ed evitando gli errori più comuni, oggi ti sveleremo quindi come renderlo l’antidoto contro i capelli piatti e ottenere finalmente più struttura e maggior volume dalla tua chioma.

Come usare l’henné contro i capelli fini

Forse non tutti lo sanno ma l’henné è un prodotto naturale che si usa per lo più per colorare i capelli in modo del tutto naturale. Grazie alle sue diverse proprietà, mentre tinge o copre i capelli bianchi, l’henné si rivela anche utile per donare più forza, salute e vigore alla chioma, donandole anche maggior lucentezza. A tutto ciò si aggiunge anche una proprietà che non conosce quasi nessuno e che consiste nella capacità di rendere i capelli più spessi. L’henné infatti, tende ad avvolgere i capelli con una sottile patina di colore che, oltre a ravvivare la chioma le dona anche spessore.

Questo significa, che usato sui capelli fini donerà loro più forza e al contempo un volume del tutto naturale facendoli sembrare anche di più, qualora fossero anche radi. Ma come fare se non si ha voglia di colorare i capelli? Nessun problema. In commercio esistono henné anche non coloranti e che si possono quindi applicare sulla chioma mantenendola dello stesso colore ma con in cambio più volume, maggior robustezza e tanta lucentezza.

Con un solo prodotto potrai quindi godere di diversi effetti piacevoli e che amerai. Sopratutto perché con il giusto taglio (come, ad esempio, uno scalato) potrai evidenziare ancora di più la differenza, vantando finalmente il volume che hai sempre desiderato e tutto senza spendere troppo e senza ricorrere a trattamenti invasivi e che, alla lunga, rischiano di danneggiare i capelli. Una volta provato, amerai la differenza al punto da non poterne più fare a meno e da sentirti finalmente libera di portare i capelli come preferisci.