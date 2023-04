Contro occhi stanchi e gonfi, la soluzione è la camomilla. Ti spiego come applicarla!

Scopri come usare la camomilla per portare sollievo agli occhi stanchi e gonfi. Vedrai che risultati!

Com’è facile immaginare, avere occhi gonfi e stanchi non è affatto piacevole. E non lo è sia da un punto di vista fisico (in quanto a volte si ha anche stanchezza visiva) che estetico. Gli occhi gonfi e stanchi, infatti, portano ad un make up più complesso da realizzare e che difficilmente porta al risultato desiderato.

Per fortuna, oltre alle varie norme da seguire per evitare di svegliarsi con questo effetto spiacevole, ci sono anche dei rimedi naturali che possono fare la differenza. E uno tra i tanti è la camomilla che attraverso un semplice impacco può fare davvero molto. Dopo aver visto come rimediare alle borse sotto agli occhi, scopriamo quindi come risolvere un problema di occhi rossi e gonfi.

Il rimedio naturale contro occhi gonfi e stanchi

Avere occhi gonfi e stanchi è un problema che nella vita capita più o meno a tutti e che quando si presenta si vorrebbe risolvere nel minor tempo possibile. Situazione che si rivela maggiormente se si hanno impegni particolari o serate importanti a cui si desidera prendere parte nel miglior modo possibile.

Per fortuna, grazie alla camomilla è possibile ottenere sollievo sia a livello fisico che dal punto di vista estetico. E tutto con un semplice impacco.

Per realizzarlo, basta preparare la camomilla senza aggiungere zucchero. Fatto ciò si dovranno immergere al suo interno dei dischetti di cotone.

Una volta strizzati, questi potranno essere appoggiati sugli occhi chiusi dove dovranno restare per almeno 15 minuti. Il consiglio è quello di mettersi comode, magari con della buona musica di sottofondo e rendere il momento dell’impacco piacevole sotto diversi punti di vista. In questo modo l’effetto sarà a 365 gradi ed in grado di donare tutto il benessere possibile.

Questo rimedio naturale, applicato all’occorrenza è sempre in grado di donare la giusta dose di sollievo. Ovviamente, per far sì che il problema non si ripeta, è importante agire su altri fronti. Un esempio è quello dei trucchi che andranno scelti in modo da preferire sempre quelli con ingredienti più sani e magari anche biologici. Gli stessi andranno poi applicati prestando attenzione proprio alla zona degli occhi. Se il gonfiore si presenta spesso, ad esempio, può essere consigliabile evitare di applicare la matita nella parte interna della rima inferiore o superiore e passarla solo sulla parte esterna. Al contempo è indispensabile struccarsi ogni sera, magari terminando con un impacco di camomilla (ottima anche per prevenire). Agendo così, gli occhi gonfi e rossi saranno solo un brutto ricordo e tutto per uno sguardo più riposato e per occhi molto più semplici da truccare.