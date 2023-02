Stanca delle borse sotto gli occhi? Ti svelo alcuni rimedi naturali che funzionano!

Le borse sotto gli occhi sono un problema che è possibile risolvere anche con dei rimedi naturali. Scopriamo i più semplici da mettere in atto.

Chi ha le borse sotto gli occhi sa bene come sia difficile liberarsene in modo efficace e duraturo. Ciò nonostante, se non si ama l’idea di far uso costantemente di prodotti a volte anche aggressivi, ci sono dei rimedi naturali che possono fare la differenza.

Si tratta di prodotti casalinghi che se applicati nel modo giusto possono fare la differenza rappresentando un ottimo modo per dare nuova vita allo sguardo ed eliminare al contempo il problema degli occhi sempre gonfi o appesantiti.

Rimedi naturali contro le borse sotto gli occhi: ecco i più semplici

Prendersi cura del contorno occhi non è mai semplice. E lo è ancor meno se si ha il problema delle borse sotto gli occhi. Una situazione comune a tante e che porta ad avere uno sguardo più spento, apparentemente stanco e sicuramente poco piacevole da sfoggiare.

Se anche tu ti svegli spesso in queste condizioni e sei stanca di doverci avere sempre a che fare, sei nel posto giusto. Oggi, infatti, dopo aver parlato dell’impacco a base di miele e bicarbonato, ti sveleremo come rimediare in modo semplice e naturale, giovando anche alla salute della tua pelle e facendo persino un po’ di economia.

Usare il latte

Ebbene si, tra i rimedi meno noti ma quasi sempre a portata di mano (a meno di non tollerarlo) c’è il latte. La sua azione rende infatti la pelle più distesa eliminando parte del gonfiore. Per applicarlo basta prendere dei dischetti di cotone e bagnarli con un po’ di latte. Fatto ciò è importante strizzarli per bene al fine di non dar andare il liquido negli occhi. A questo punto andranno applicati sugli occhi per almeno 15 minuti. Trascorso il tempo ti basterà risciacquarli sotto l’acqua fresca per vedere già i primi risultati. Si tratta di un rimedio che è consigliabile al mattino presto, ancor prima di iniziare con la morning routine.

Via libera alle fragole

Visto che la stagione sta per consentirlo, anche le fragole si rivelano la scelta perfetta per migliorare l’aspetto dei tuoi occhi. Ti basterà infatti lavarle e tagliarle a fettine da posizionare sugli occhi e nelle zone in cui appaiono più gonfi. Fatto ciò, dovrai solo attendere qualche minuto, toglierle, risciacquare la zona e osservare la tua pelle più rilassata. Un rimedio che puoi applicare quando vuoi e che, a meno di non essere allergica alle fragole, si rivela sempre perfetto.

Patate evergreen

Ovviamente, anche le patate restano un ottimo rimedio contro le borse sotto gli occhi. Applicare delle fette crude sugli occhi e lasciarle lì per 15 minuti fa davvero la differenza. L’amido che contengono funge infatti da disinfiammante e aiuta a sgonfiare e a distendere la zona. Un rimedio che una volta provato non potrai che amare.

Ora che conosci alcuni tra i rimedi più semplici e pratici per dire addio alle borse sotto gli occhi, non ti resta che scegliere quello che senti più tuo e iniziare ad applicarlo. Farlo tutti i giorni ti porterà a risultati migliori e che dureranno nel tempo migliorando di molto il tuo aspetto e facendoti sentire più bella che mai.