Occhi gonfi? Il trucco del cucchiaio ti rimette subito in pista

Non sai come risolvere il problema degli occhi gonfi? Basta questo semplice accorgimento: vedrai che risultato!

Sul mercato esistono un numero infinito di creme e maschere per gli occhi che aiutano ad attenuare l’aspetto degli occhi gonfi. Ma non sono gli unici prodotti in grado di farlo.

Proprio così. Esiste un trucchetto semplice ed efficace e la cosa migliore è che non dovrai spendere nemmeno un centesimo! Infatti ti basterà semplicemente un cucchiaio per risolvere il problema degli occhi gonfi.

Un cucchiaio per sbarazzarsi degli occhi gonfi

Strano ma vero, anche un cucchiaio freddo può fare miracoli, soprattutto se ti trovi in difficoltà e hai finito il tuo prodotto preferito.

Il trucco del cucchiaio ormai ha fatto il giro del web, dove molti utenti hanno deciso di provarlo ottenendo ottimi risultati. Tra queste anche @thatgracegirl che ha postato un video nel quale utilizza un cucchiaio freddo sulla pelle per combattere le borse. È un trucco semplice che richiede non più di 60 secondi. Inoltre, non ti costerà un centesimo. Comunque, non si tratta di un semplice trucchetto social nata dal nulla, ma è una tecnica approvata dagli esperti. Infatti, l’applicazione di un cucchiaio freddo sotto gli occhi può aiutare a ridurre le borse perché la temperatura fredda restringe i vasi sanguigni e la pressione della posata sulla pelle favorisce il drenaggio linfatico dei liquidi in eccesso.

Secondo i dermatologi, oltre a sbarazzarsi delle borse, i cucchiai freddi possono aiutare a ridurre il prurito nella zona degli occhi. Il loro effetto refrigerante aiuta a ridurre il prurito, che può peggiorare gli occhi gonfi a causa dello sfregamento. Non servono dunque strumenti sofisticati: basta tenere il cucchiaio in frigo per un paio di minuti e poi utilizzarlo sulla pelle. Puoi usarlo anche per scolpire la mascella. Aiuta molto la circolazione del sangue e il drenaggio linfatico. Nel video la ragazza si appresta a massaggiare la pelle con un movimento dall’angolo interno a quello esterno.

Successivamente si sposta sula palpebra svolgendo lo stesso movimento e fatto ciò crea, sempre con l’aiuto del cucchiaio, dei movimenti circolari intorno all’occhio. Volendo potresti anche utilizzare la posata per drenare i linfonodi: basta passare il cucchiaio attraverso l’osso sopraccigliare fino a raggiungere gli zigomi. Quindi, se dovessi svegliarti con il viso gonfio, prendi spunto dal video e prova anche tu questo trucco incredibilmente facile e indolore!