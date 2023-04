Ida e Alessandro, grandi progetti in vista? Nessuno lo avrebbe mai immaginato…

Ida e Alessandro stanno dimostrando di essere una coppia forte: dopo pochi mesi, già progettano in grande. Ecco cosa hanno dichiarato

Il noto dating show televisivo Uomini e Donne ha sfornato tantissime love story e non solo nell’ambito del seguitissimo Trono Classico: anche nel parterre degli Over, infatti, si sono formate tantissime coppie iconiche che, a tutt’oggi, vivono il loro amore lontano da occhi indiscreti. Tra le più note, troviamo quella formata tra la dama Ida Platano e il cavaliere Alessandro Vicinanza…

Ida è senza dubbio una delle protagoniste del programma più amate e controverse in assoluto: la sua storia d’amore con Riccardo Guarnieri ha appassionato migliaia di telespettatori. Tra i due ci sono stati innumerevoli litigi e ritorni di fiamma, tuttavia, l’epilogo è chiaro a tutti: l’ormai ex coppia è indubbiamente incompatibile per stare insieme. Dopo numerosi mesi trascorsi nel parterre femminile, Ida ha finalmente conosciuto il suo Alessandro.

In un primo momento, la storia tra i due non decollò ed entrambi finirono a corteggiare persone diverse. Dopo un po’ di tempo, però, il Cavaliere ha capito di avere occhi solo per la Platano e di voler vivere con lei un fidanzamento vero e proprio lontano dalle telecamere. Ad oggi, sono trascorsi ben sei mesi da quando Ida e Alessandro hanno lasciato insieme la trasmissione: il rapporto procede a gonfie vele e, recentemente hanno rilasciato alcune dichiarazioni al Magazine di Uomini e Donne che fanno presagire tanto sulle loro intenzioni future…

Ida e Alessandro progettano la convivenza: ecco i dettagli

I due ex protagonisti del Trono Over sembrano fare sul serio: come è noto a molti, Ida abita a Brescia e ha una sua attività in campo di hair styling. Alessandro, invece, è un imprenditore e vive a Firenze: tuttavia, nonostante abbiano delle situazioni ben avviate e radicate nelle loro città di provenienza, hanno intenzione di modificare fortemente il loro stile di vita per venirsi incontro. Ecco che cosa hanno dichiarato al magazine…

Ebbene sì, nonostante Ida e Alessandro siano una coppia da relativamente poco tempo, hanno già la chiara intenzione di andare a convivere. D’altronde, sono già adulti e hanno le idee salde su come mandare avanti il loro rapporto: è proprio la consapevolezza di star bene insieme che li ha portati a fare riflessioni più profonde sui progetti futuri, valutando di eliminare definitivamente la distanza fisica che li separa.

La coppia ha anche rivelato al Magazine alcune possibili città che potrebbero idealmente diventare sede del loro nido d’amore: le favorite sono senza ombra di dubbio Roma e Firenze (città di Vicinanza) ma, sognando in grande, non disdegnerebbero l’idea di trasferirsi insieme a Parigi. Inoltre, hanno dichiarato di star così bene insieme da valutare anche un progetto lavorativo in comune.

Come già anticipato, Ida è una parrucchiera mentre Alessandro e titolare di un negozio di fiori: a primo impatto, è abbastanza difficile pensare ad un qualcosa che possa accomunare queste due professioni, tuttavia, siamo certi che la forza dell’amore porterà la coppia ad un’idea super originale ed efficace. Non vediamo l’ora di scoprire come Ida e Alessandro porteranno avanti la loro storia d’amore e tutti i loro progetti di vita!