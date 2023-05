Victoria De Angelis: inedito ritratto di famiglia, Damiano David commenta e scatena i fan

Victoria De Angelis pubblica un inedito ritratto di famiglia sui social e tra i commenti spunta quello di Damiano David che scatena i fan.

Victoria De Angelis, in tour con i Maneskin, ha pubblicato un’inedita foto di famiglia che, come accade ogni volta che aggiorna il proprio profilo Instagram, ha scatenato i commenti dei fan. Tra i tanti commenti è spuntato anche quello di Damiano David con cui Victoria ha un rapporto fraterno. Un commento ironico, ma anche una sfida agli haters quello pubblicato dal frontman dei Maneskin che ha scatenato la reazione dei fan.

La foto in questione vede Victoria in primo piano. La giovane bassista è legatissima al padre e alla sorella Veronica con cui ha affrontato il dolore per la morte della madre, ma anche alla famiglia di cui ha scelto di far parte. La foto che la De Angelis ha condiviso sui social riguarda proprio la sua famiglia d’adozione.

Victoria De Angelis: la foto di famiglia super sensuale

La famiglia d’adozione di cui Victoria De Angelis ha deciso di far parte è quella dei Maneskin. Una famiglia che la bassista ha costruito personalmente prima insieme a Thomas Raggi e poi con Damiano David ed Ethan Torchio. Con tutti e tre, Victoria ha provato, riuscendoci, a realizzare i suoi sogni professionali. Vivendo in simbiosi e condividendo la vita professionale, ma anche privata frequentando gli stessi amici quando non lavorano, tra Victoria, Damiano, Ethan e Thomas è nato un rapporto fraterno.

La De Angelis considera gli altri tre componenti dei Maneskin tre fratelli con cui trascorre la maggior parte del tempo. Con Damiano, Ethan e Thomas Victoria si sente protetta e libera di fare ciò che desidera e, così, per celebrare il bel rapporto che ha con loro, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram la foto che vedete qui in basso.

“Family portrait” ovvero “ritratto di famiglia” scrive Victoria nella didascalia della foto che vedete qui in alto. Tra i primi a commentare è stato Damiano che ha lanciato una frecciatina agli haters, pronti a criticare le foto e l’atteggiamento che i quattro ragazzi dei Maneskin sfoggiano sui social e sul palco.

“Commenti democristiani fatevi avanti”, scrive Damiano scatenando la reazione divertita dei fan che, tuttavia, si chiedono anche perché nella foto non ci sia Ethan. Nella prossima foto di famiglia, dunque, Ethan sarà in prima fila accanto agli amici?