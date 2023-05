Aggiungi stile al tuo outfit con gli accessori perfetti

A volte non è facile trovare il tempo per cercare nel guardaroba un vestito elegante in vista di una serata speciale. In altre occasioni, invece, non si ha voglia di indossare per diverse ore un abito con cui non ci si sente a proprio agio. Una soluzione esiste, e consiste nell’optare per un outfit basic reso speciale dai giusti accessori, disponibili anche in versione low-cost. Nelle prossime righe verranno forniti alcuni consigli in merito.

La borsa: elemento cardine di un qualsiasi look

Tra i capi di abbigliamento basic per eccellenza rientrano le magliette bianche o nere, le camicette bianche a manica lunga, sia svasate, sia a tre quarti, gonne o pantaloni in tinta unita e jeans. È sufficiente aggiungere una borsa e un paio di scarpe, non necessariamente abbinati, per dare una marcia in più al look. Un buon abbinamento è quello tra pantaloni neri, una borsa dello stesso colore e scarpe di un rosso vivace. Di solito, se si opta per un paio di scarpe appariscenti, una borsa più discreta è l’ideale. Per quale motivo? Perché sarà l’unico accessorio a svolgere un ruolo da protagonista.

Valorizzare abiti e viso con i gioielli

L’uso dei gioielli può fare la differenza quando si desidera ottenere un outfit impeccabile a partire da capi semplici. Oggi è estremamente facile trovare una vasta gamma di proposte adatte a tutti i gusti e tutte le tasche, tra cui:

orecchini

collane

girocollo

bracciali

anelli

spille

cavigliere

Spesso non è nemmeno necessario fare nuovi acquisti, poiché è sufficiente recuperare una collana dimenticata da tempo nel cassetto. Nel caso di gioielli danneggiati, un pizzico di colla può riportarli alle condizioni iniziali. Se l’obiettivo è di indossare un paio di sneaker, si può dare libero sfogo alla creatività nella scelta dei gioielli, piuttosto che concentrarsi sulla borsa. In tarda primavera o in estate alle sneaker si può abbinare una cavigliera. Negli ultimi tempi, ciondoli di varie forme e dimensioni e perline sono tornati di moda, non solo tra le più giovani. Altrettanto richieste sono le collane di perle, grazie al loro innegabile potere di rendere più elegante qualunque abito. Un abito caratterizzato da scollo a V si abbina perfettamente a una collana con un pendente importante, oppure a una collana a forma di Y. Una scollatura a U, dal canto suo, richiede un filo di perle o, in alternativa, un modello lungo o con pendente. Una donna con i capelli corti che ama indossare capi senza spalline può puntare su orecchini pendenti, alcuni bracciali e una collana. Una folta chioma, invece, sarà valorizzata da un girocollo e da un anello. Un abito a maniche lunghe, infine, beneficerà della presenza di un anello in pietre preziose e orecchini chandelier.

La versatilità del foulard

Un accessorio che è sempre di moda è il foulard, che ha il vantaggio di poter essere utilizzato non solo al collo, ma anche al polso o sul capo come decorazione per i capelli, dimostrandosi estremamente funzionale e stiloso. Una volta annodato, aggiungerà un tocco chic all’outfit. In particolare, un vestito da giorno al ginocchio apparirà ancora più elegante se abbinato a un foulard, scarpe décolleté (o persino degli stivaletti alla caviglia) e un orologio minimalista. Tuttavia, per coloro che non amano i foulard, durante le giornate di sole è possibile optare per un cappello, magari abbinato a occhiali da sole di tendenza.

Il segreto per avere un aspetto impeccabile, anche senza indossare outfit eccessivamente formali, è scegliere un vestito sobrio e aggiungere i giusti accessori. La regola fondamentale è cercare di valorizzare i capi con un tocco di fascino, evitando l’eccesso di originalità. Il superfluo finirebbe infatti per trasformare un look da elegante a inutilmente sfacciato.