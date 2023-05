Guendalina Tavassi bomba di sensualità ma la foto del passato conferma le parole del fratello

Guendalina Tavassi è una bomba di sensualità, ma dal passato spunta una foto che la smaschera e che conferma le parole del fratello Edoardo.

Guendalina Tavassi, con le sue forme prorompenti, le labbra carnose e i lineamenti perfetti del viso, è sicuramente una delle donne più belle e sensuali del mondo dello spettacolo. Protagonista indiscussa dei reality, ha conquistato la popolarità partecipando all’undicesima edizione nip del Grande Fratello restando in casa per mesi. Conclusa l’avventura al GF, la Tavassi ha continuato a frequentare i salotti televisivi partecipando anche più volte all’Isola dei Famosi, l’ultima nel 2022 in coppia con il fratello Edoardo.

Mamma, influencer e compagna innamorata del suo Federico, Guendalina si mostra sui social sempre bellissima, raggiante e in forma splendida. Pur avendo affrontato tre gravidanze, sfoggia un fisico mozzafiato come mostra ogni giorno sui social. La bellezza di Guendalina non è mai stata in discussione, ma dal passato spunta una foto che dà ragione al fratello Edoardo.

Guendalina Tavassi, la chirurgia e una foto del passato che spiazza

Guendalina Tavassi non ha mai nascosto di aver chiesto l’aiuto della chirurgia per correggere quei piccoli difetti estetici che, a tratti, la rendevano insicura. A confermarlo è stato anche il fratello Edoardo che, nella casa del Grande Fratello Vip 7, ironizzando sulle scelte di Guendalina, ha detto: «Anche se salutassi adesso mia sorella, non mi vede perché sta sicuramente dal chirurgo».

Parole, quelle di Edoardo, che troverebbero conferma in una foto del passato della Tavassi. La pagina Instagram “Sei solo povera”, infatti, ha pubblicato una foto mostrando la Guendalina del passato e quella di oggi. Osservando attentamente il collage, è inevitabile non notare qualche piccola differenza.

Sembrerebbe, infatti, che Guendalina abbia leggermente modificato le labbra e il naso. A renderla diversa, poi, è anche la forma delle sopracciglia e, naturalmente, il make up, molto più evidente e professionale nella foto di oggi. Lavorando con i social, la Tavassi è molto attenta alla propria immagine.

Ogni giorno, infatti, mostra i vari trattamenti di bellezza a cui si sottopone soprattutto in vista dell’estate. La Tavassi, tuttavia, sta attenta anche all’alimentazione. Pur senza rinunciare a ciò che le piace, soprattutto quando è in compagnia degli amici, cerca di seguire un’alimentazione sana e corretta.

A tutto ciò aggiunge qualche aiuto da parte del chirurgo a cui si è rivolta anche per rifarsi il decolletè. Una Guendalina totalmente sincera, dunque, che non nasconde gli aiuti ricevuti dalla chirurgia.