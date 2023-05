Bicchieri come vecchi anche quando sono nuovi: solo così tornano perfetti

Tante volte ci è successo di tirare fiori i bicchieri dalla lavastoviglie e notare brutti aloni, ma con i rimedi naturali non si sbaglia mai

Abbiamo passato i bicchieri sporchi sotto l’acqua, poi li abbiamo infilati nella lavastoviglie come facciamo sempre, Quando abbiamo riaperto, però, che brutta sorpresa! Erano tutti opachi, certamente puliti ma anche brutti da vedere.

Colpa della lavastoviglie o nostra? Ma soprattutto, non c’è nulla che posso fare per rimediare a farli tornare come prima? Assolutamente sì e te li spiego, anche se prima dobbiamo capire insieme perché succede.

Una delle cause più classiche è l’acqua che usiamo: se è troppo calcarea, ma non possiamo saperlo in anticipo, può lasciare aloni spiacevoli. Oppure la lavastoviglie è da pulire e per questo lascia tracce sui bicchieri, o ancora la temperatura dell’elettrodomestico è troppo alta.

Uno dei trucchi più comuni e più semplici da adottare è tanto semplice quanto efficace, anche se molti si dimenticano di farlo. Alla fine del lavaggio, apriamo subito il portellone della lavastoviglie e facciamo uscire tutto il vapore che si è concen6trato all’interno. Può essere anche colpa di questo se i bicchieri risultano opachi.

In alternativa però ci vengono in soccorso i classici rimedi di casa, che in questo caso funzionano sempre. Come il bicarbonato di sodio: sarà sufficiente metterne a sciogliere un po’ in una bacinella con acqua tiepida. Poi mettiamo i bicchieri e li lasciamo ad ammollare per almeno 12 ore. Passato questo tempo basterà lavarli con acqua fredda e torneranno brillanti.

Bicchieri come vecchi anche quando sono nuovi: i rimedi contro il calcare

Il secondo rimedio si chiama aceto di vino bianco, Prepariamo un mix con il sale fino, in pari quantità, facendolo sciogliere con un cucchiaino. Poi riempiamo con questo prodotto naturale i bicchieri sporchi e li lasciamo così sempre per 12 ore. Alla fine li svuotiamo e li laviamo sotto il rubinetto, rigorosamente con acqua fredda.

Il terzo rimedio è sempre un acido, il limone misto con l’aceto. Mescoliamo 2 cucchiai di aceto di vino bianco con l’acqua e poi riempiamo ogni bicchiere con un po’ di succo di limone. Versiamo anche la parte liquida, lasciamo agire per qualche ora e poi risciacquiamo.

Ma se i bicchieri oltre che opachi presentano anche macchie di calcare? Allora servono metodi più aggressivi anche se facili. Il primo è il dentifricio bianco, quello anti carie. Lo mettiamo in un piattino, poi lo strofiniamo sui bicchieri con delicatezza usando un panno morbido asciutto. Poi però laviamo poi i bicchieri in lavastoviglie.

Per ultimo, ancora l’aceto di vino bianco: usiamo il solito panno, lo imbeviamo in un bicchierino di aceto e lo passiamo sui bicchieri prima del lavaggio finale.