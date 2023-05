Antonella Fiordelisi: successo strepitoso per The Queen Scacco Matto e il dolce gesto di Edoardo

Antonella Fiordelisi si gode il successo della linea di gioielli The Queen Scacco Matto e il dolce gesto del fidanzato Edoardo Donnamaria.

Momento d’oro per Antonella Fiordelisi sia nella vita privata che professionale. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha lanciato ufficialmente The Queen Scacco Matto ovvero la sua linea di gioielli totalmente dedicata agli scacchi e che, in poche ore, ha già fatto registrare i primi sold out al punto che lo staff della Fiordelisi ha provveduto subito a mettere in vendita ulteriori pezzi.

Un progetto a cui Antonella ha lavorato duramente subito dopo essere uscita dalla casa di Cinecittà con il sostegno del fidanzato Edoardo Donnamaria che, proprio nel giorno del lancio sul mercato di The Queen Scacco matto, si è lasciato andare ad un dolce gesto social con cui ha ha sfoggiato tutto il proprio orgoglio per la svolta che Antonella ha deciso di dare alla propria carriera. Per la Fiordelisi, inoltre, è arrivato anche il sostegno pubblico dei suoceri che le hanno dedicato dei dolci pensieri sui social.

Il successo di The Queen Scacco matto: la reazione di Antonella Fiordelisi

La linea di gioielli The Queen scacco matto ha debuttato sul mercato alle 14 del 15 maggio. Sono bastate poche ore per regalare i primi sold out ad Antonella Fiordelisi che, sui social, ha poi ringraziato i fan annunciando la possibilità di acquistare nuovamente i gioielli. The Queen scacco matto è una collezione interamente dedicata agli scacchi e alla storia d’amore che Antonella vive da più di sei mesi con Edoardo Donnamaria.

All’interno della casa, infatti, i Donnalisi trovavano negli scacchi il modo per evadere, isolarsi dal contesto, troppo spesso tossico, e ritrovare quel sentimento vero e autentico che continua ad unirli. Con una scacchiera costruita con le loro mani a separarli, Antonella ed Edoardo trovavano spesso anche l’occasione giusta per parlarsi e confrontarsi dopo una discussione. Gli scacchi rappresentano così la metafora della splendida storia d’amore che vive con Edoardo e che ha voluto celebrare attraverso una capsule di gioielli.

Il cavallo, la torre, la regina e il re sono i quattro pezzi realizzati. E’ possibile acquistare la collana (il prezzo è di 34,00) e il bracciale (il prezzo è di 29,00). Tutti i gioielli sono realizzati in argento e sono unisex.

Il dolce gesto di Edoardo Donnamaria

Nella realizzazione del suo progetto, Antonella ha avuto il supporto totale del fidanzato Edoardo Donnamaria. Alla vigilia del lancio della capsule, con un video che potete vedere in basso, ha invitato tutti i fan ad acquistare i gioielli. Dopo il lancio della linea, Edoardo ha condiviso una foto in cui Antonella indossa le collane della sua linea scrivendo “brava amore mio”.

Anche la mamma e il padre di Edoardo, sui rispettivi profili Instagram, hanno condiviso la foto di Antonella e il link per l’acquisto dando tutto il loro supporto alla fidanzata del figlio.

“I’m happy”, ha poi scritto Antonella sulla pagina Instagram di The Queen Scacco matto ringraziando i fan per l’affetto che le stanno dimostrando ancora una volta acquistando i suoi gioielli.