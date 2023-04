Gli accessori da mettere in testa questa primavera sono pura luce

Mille idee per la testa, poco tempo per prepararsi ed apparentemente nessuna soluzione per impreziosire e rendere più unico il nostro outfit. Scopriamo, tra le novità del momento, cosa metterci tra i capelli per illuminarci e farci guardare.

Chi è poco abituata a questi dettagli potrà iniziare con uno o due fermagli da sfoggiare lateralmente. Saranno più per bellezza che per raccogliere i capelli ma ben presto li si troveranno anche molto comodi. I grandi marchi, italiani e non, li realizzano per ogni collezione e, nonostante i prezzi stratosferici, hanno sempre più successo. Spesso e volentieri, infatti, per chi è proibitiva una certa borsa decide pur di avere qualcosa di quel brand di comprare accessori più piccoli, magari da mettere tra i capelli.

Anche con una delle idee super colorate viste ieri si potrà creare il match con gli accessori firmati più desiderati del momento.

Tutto quello che vorremo metterci in testa fino al prossimo settembre

I fermagli di Givenchy, uno color argento ed uno color oro, sono in metallo lucido, hanno il riconoscibile logo della maison e vanno con tutto. Piccoli ed essenziali, si possono sgoggiare singolarmente o si potrebbe decidere di comprarne due set così da aver l’opzione del monocolore. Costano 390 euro.

Il fermacapelli è discutibile in quanto non sembra adatto per mostrarsi in pubblico. Ultimamente però, anche grazie ai tutorial delle influencer, abbiamo visto come una semplice molletta possa farci apparire più vaporose e chic. Assurdo ma è così. La proposta in ottone di Prada (449 euro su MyTheresa) è dorata con il triangolo firmato centrale che ha lo sfondo nero per creare un contrasto cool.

Il cerchietto azzurro con fitta decorazione di perline di varie dimensioni su stoffa carta da zucchero è creato da Monnalisa e si trova scontato del 30% su Farfetch ad 84 euro. Saprà rendere unico anche un look basic a base di camicia bianca e jeans blu.

Altro must-have è la fascia per capelli di Gucci. Floreale su sfondo bianco, ha la stampa primaverile che sulla seta spicca. Il prezzo è di 385 euro.

Non ci sono scuse, a prescindere dalle proprie abitudini bisogna provare a rendersi ancor più belle con queste idee affascinanti. Il post per Instagram, poi, sarà d’obbligo.

Silvia Zanchi