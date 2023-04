Lavinia Mauro e Alessio Corvino: il colpo di scena che non t’aspetti dopo Uomini e Donne

Lavinia Mauro e Alessio Corvino sono una coppia, ma cos’è successo dopo Uomini e Donne? Il colpo di scena che non ti aspetti.

Nello studio di Uomini e Donne è nata una nuova coppia. Dopo sette mesi di esterne, corteggiamento, discussioni e baci, infatti, la tronista Lavinia Mauro ha scelto Alessio Corvino che le ha risposto sì dando inizio alla favola d’amore come scrivono entrambi su Instagram. Il giorno della scelta di Lavinia era molto atteso dal pubblico del programma di Maria De Filippi che ha seguito, passo dopo passo, tutto il suo percorso. La scelta di Alessio Corvino era nell’aria, ma cos’è successo dopo il sì e l’addio alla trasmissione?

La puntata, trasmessa il 4 aprile, è stata registrata con qualche giorno d’anticipo rispetto alla messa in onda. Lavinia e Alessio hanno così avuto modo già di viversi, ma come stanno andando le cose? Dai social arriva la verità.

Lavinia e Alessio Corvino dopo la scelta a Uomini e Donne

Nello studio di Uomini e Donne, emozionati ed elegantissimi, Lavinia e Alessio Corvino si sono scelti utilizzando delle parole che sanno già d’amore. “Abbiamo litigato tanto, ma tutte le volte avevo paura di perderti e non riuscivo a starti lontano. Sei stata quella persona che dopo tanti anni è riuscita a farmi provare emozioni tanto forti. Fin da quanto ero piccola ho sempre sognato la favola e oggi posso dirti che la mia favola sei tu“, ha detto lei.

“In 7 mesi ho provato emozioni forti, ho provato a trasmettertele a modo mio. Sono stati 7 mesi fatti di litigi e incomprensioni, tasselli mancati. Quando mi fu fatta una domanda, ho detto che da qui sarei uscito con una persona con cui mi sarei sentito fidanzato. Quindi, vuoi essere la mia fidanzata?”, è stata la risposta di lui che ha anche conosciuto la mamma e la sorella di Lavinia, presenti nello studio di Uomini e donne dove sono nati tanti amori importanti come quello di Federico e Carola.

Dopo la scelta, Lavinia e Alessio, liberi di poter tornare ad utilizzare i social, hanno pubblicato una foto della scelta scrivendo “L’inizio della nostra favola” e, in serata, hanno pubblicato la prima storia che sa di quotidianità.

In macchina, al buio, i due sorridono e si scambiano un dolce bacio in quella che sembra l’inizio di una tranquilla serata per due innamorati che stanno cominciando a vivere la vita insieme dopo essersi conosciuti in uno studio televisivo.