Federico e Carola, dopo la scelta a Uomini e Donne arriva il gesto che spiazza

Federico Nicotera ha scelto Carola a Uomini e Donne, ma nella quotidianità sono emersi i veri sentimenti tra loro: ecco cosa è successo

Dopo ben sette mesi di trono, l’avventura di Federico Nicotera a Uomini e Donne è giunta finalmente al termine, con un epilogo da molti già intuito, da altri sperato. Il suo percorso, infatti, per quanto super coinvolgente, è stato molto tortuoso ed arrivare ad una scelta finale è stato davvero impegnativo: ad oggi, però, l’ingegnere è pronto a vivere la sua storia d’amore con Carola Carpanelli senza se e senza ma…

L’x tronista sembrava essere molto preso dalla bionda varesina sin dal principio, eppure anche il percorso con la sua rivale, la giovane Alice Barisciani, ha insinuato il dubbio fino all’ultimo. D’altronde, non capita tutte le edizioni di assistere a 7 mesi di trono senza avere la minima idea di come potrebbe andare a finire: eppure, in molti hanno subito scommesso sulla Carpanelli nonostante abbia vissuto il percorso non tra pochi alti e bassi.

La ragazza, infatti, ha spesso abbandonato lo studio in lacrime perché non riusciva ad accettare che Nicotera desse grandi attenzioni ad Alice, motivo per cui sono state talvolta più le discussioni che i momenti sereni. Eppure, quelle tregue sono bastate ai ragazzi per trovare la loro dimensione e scegliere di continuare a conoscersi fino in fondo fuori dalla trasmissione.

In un’intervista di coppia rilasciata al magazine di Uomini e Donne, però, Federico ha rivelato un piccolo dettaglio sul suo percorso che ha fatto insorgere diversi fan. Vi spieghiamo il motivo scorrendo in basso…

Le parole di Federico creano il dubbio: ecco cosa ha dichiarato

Come già chiarito, fino all’ultimo Federico non aveva le idee chiare sulla scelta, eppure alcune sue dichiarazioni hanno insinuato una perplessità. L’ex tronista, infatti, si è trovato a rispondere ad alcune domande sul suo percorso: a quella che gli chiedeva quando e come si fosse accorto che la scelta sarebbe stata Carola, ha risposto così…

Più volte la Carpanelli ha lasciato lo studio per l’eccessiva sofferenza di vedere Federico nelle braccia della rivale. Una volta, però, verso la fine del programma, la ragazza ha fatto intendere che non sarebbe mai più tornata e Nicotera, per paura di perderla per sempre, è andato a cercarla in albergo per chiarire e convincerla a cambiare la sua posizione.

Ebbene, è stato in quel momento che il ragazzo ha capito che la Carpanelli sarebbe potuta essere la sua futura fidanzata, tant’è che di lì a poco è stata registrata la scelta. In molti hanno protestato, ritenendo che il suo trono potesse finire molto prima data questa consapevolezza, ma quel che conta è che Federico abbia scelto con il cuore e quando lo ritenesse più opportuno.

Anche Carola si è sciolta totalmente e ha riservato una dedica speciale al suo fidanzato: la ragazza, infatti, ha pubblicato un dolce scatto della registrazione su Instagram, scrivendo delle forti parole d’amore. Vi riportiamo uno stralcio del suo discorso: “Mi hai sconvolto la vita, non pensavo nemmeno di potermi innamorare così tanto di una persona. Ti devo ringraziare e chiedere scusa per tutte le volte che mi sono allontanata e ti ho alzato un muro, perché non avevo la forza di andare avanti e avevo tanta paura. Grazie perché sei stato l’unico a credere in noi, anche quando non ci credevo nemmeno io”.