Come vestirci per le giornate di sole secondo le tendenze di Instagram

Con questo sole ed il meritato tempo libero del week-end, vogliamo farci belle con semplicità tra ispirazioni floreali, colori di rinascita ed investimento limitato. Nessuna ha intenzione di compromettere il budget per l’estetista, il parrucchiere, la palestra e gli amici a quattro zampe. Ecco perché, prendendo spunto dai post Instagram (seguiti o suggeriti) possiamo creare outfit primaverili impeccabili.

Blazer francesi oversize, dolcevita nelle tonalità pastello, jeans a sigaretta, sneaker super firmate e borse in edizione limitata sono tutte cose fantastiche che vorremmo avere ma per svoltare davvero è bene puntare su capi specifici da sfruttare tutta la stagione. Ammortizzare la spesa e creare un outfit da invidia è la nostra mission odierna.

Tra le idee migliori del momento ci sono gli outfit bon ton che tra un blazer in tweed ed una gonna pantalone nei colori delle pietre sapranno renderci favolose in questi soleggiati week-end.

Copiamo i post migliori di Instagram per i nostri look pomeridiani soleggiati

Il match giacca corta in jeans (basic o fantasia) e gonna coordinata spopola. Brand francesi, americani e italiani, la scelta è solo nostra ma la novità è quella di abbinare il tutto con borsa mini a tracolla e mocassino.

Creare binomi di colore al posto del monocromo è un’altra tendenza top del momento. Al posto del total look panna visto ad esempio a febbraio, ecco il giallo ed il viola, il rosa con il verde, l’azzurro con il bianco e così via. Nel dubbio basterà vedere la pagina di una delle nostre influencer preferite per agire di perfezione!

I tacchi mai troppo alti! Sì alle mezze altezze, alle décolleté accennate, alle ciabattine senza pelo ed alle borse strutturate coordinate per modello ma non per colore. Occhiali su misura e non più extra-large faranno il resto.

Niente crop top – per ora – ma molti tagli misti insieme. Maniche a campana nelle maglie traforate ed abbottonate fino al collo con gonne pantalone aderenti, il gioco è nel creare un nostro equilibrio per stupire.

Ameremo le borse a mano, quelle che ha creato e rilanciato Max Mara qualche anno fa. Grandi, capienti, soffici e scomode ma irresistibili. Stanno e staranno bene con tutto!

Silvia Zanchi