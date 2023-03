Il trucchetto per dire addio ai capelli grassi? Te lo sveliamo noi: è facile ed indolore

Non riesci più a combattere con una chioma grassa? Non preoccuparti, abbiamo noi la soluzione che fa al caso tuo. Quanti di noi hanno a che fare con dei capelli grassi? Magari avete provato una miriade di prodotti ma nulla è riuscito a risolvere il fastidioso problema. Non si tratta solo di ottenere un aspetto più gradevole ma le vostre ciocche risulteranno più sane.

Non importa quante volte laviate la chioma, il problema sembra persistere. Anzi, secondo gli esperti, lavaggi troppo frequenti potrebbero solo peggiorare la situazione. Ma allora me possiamo fare per combattere i capelli grassi una volta per tutte? Esiste un trucchetto che vi sveliamo qui di seguito..

Come eliminare il grasso dai capelli

La cosa importante è non perdere le speranze perché a tutto c’è una soluzione. Per riuscire a sfoggiare delle ciocche voluminose e asciutte (ovviamente non in modo eccessivo altrimenti si andrebbe incontro d altre problematiche), ci sono alcuni accorgimenti che potete includere nella vostra routine di bellezza.

Trovare la combinazione perfetta shampoo-balsamo

Anche può sembrare una missione impossibile, è fondamentale riuscire ad individuare il perfetto equilibrio tra idratazione e benessere delle ciocche. Quindi evitate di acquistare shampoo e balsamo abbinati che offrono gli stessi benefici. Gli shampoo idratanti sono fantastici, ma a volte è necessario abbinarci un balsamo più leggero per bilanciarli.

Insaponare due volte

Potreste già esserne a conoscenza, ma uno dei consigli migliori quando si tratta di sbarazzarsi dei capelli grassi è quello di fare due lavaggi di shampoo una volta entrati in doccia. Con il primo lavaggi eliminerete lo sporco mentre con il secondo pulirete a fondo il cuoio capelluto. Per quanto riguarda il lavaggio, dovrete comportarvi come fare solitamente, quindi bagnate i capelli, insaponate e sciacquate nuovamente. Facile no?

Idratazione con maschera

Non mentite. Anche la vostra chioma ha bisogno di idratazione, perciò per non rischiare di non averne abbastanza potere ricorrere ad un maschera idratante, possibilmente abbinato ad uno shampoo leggero.

Prendersi cura del cuoio capelluto

Il cuoio capelluto non deve assolutamente essere trascurato, soprattutto se avete a che fare con dei capelli grassi. Per questa ragione il consiglio degli esperti è di eliminare dalla vostra routine qualsiasi prodotto che contenga siliconi in quanto sono inclini ad ostruire i pori. Invece, puntate su prodotti specifici per il cuoio capelluto che riesca a mantenere il suo equilibrio chimico e rimuova al tempo stesso lo sporco.

Attenzione alla dieta

Se quanto descritto fiora è stato provato e riprovato allora la causa è da ricercarsi in altro. Spesso il fattore scatenante riguarda ciò che assumete quotidianamente in quanto potrebbe non rispettare un regime alimentare sano. Quindi cercate di eliminare cibo spazzatura e alimenti che potrebbero creare eventuali irritazioni o infiammazioni. Quindi seguite una dieta salutare.