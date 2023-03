Gli outfit bon ton ben studiati conferiscono charme senza invecchiare

Con la nuova stagione ci sorgono dubbi su come acconciarci, truccarci, vestirci e molto altro ancora. A parte l’idea dell’outfit a cipolla, è bene avere chiaro in mente come creare look chic ed eleganti che però siano ben distanti dal farci apparire più vecchie.

Senza spendere una fortuna con Chanel ed altri brand simili, ci sono tante firme che creano capi d’abbigliamento bon ton, semplici ed eleganti che ci salvano la vita quando abbiamo il brunch con i parenti, con la cena di lavoro tra colleghe e clienti nuovi o semplicemente per apparire su Instagram e fare il pieno di cuoricini (da mostrare orgogliose). Il completo giacca e pantalone va bene ma il match ideale sarà quello con la camicia bianca con fiocco nero, gonna e blazer saranno perfetti ma a patto che il tessuto sia in lana leggera, in twill di seta o in altro paragonabile a questi.

Mentre i trucchi per sembrare più giovani sul posto di lavoro non comprendono queste dritte bon ton, per una miriade di altre occasioni abbiamo visto che saranno di basilare importanza. Impariamo cosa scegliere a budget contenuti.

Look bon ton giovani e freschi per sorprendere con una classicità senza tempo

Iniziamo con la giacca cropped azzurro chiaro di Guess (170 euro) che con l’abbottonatura dorata centrale, le tasche a filetto sulla zona seno ed il taglio squadrato è liberamente ispirata agli anni Sessanta e sembra urlare l’abbinamento con un paio di ballerine e jeans a sigaretta. Per il completo, è proposta con una gonna corta come spesso accade in questi outfit contemporanei.

Bellissimo il color glicine proposto da River Island per la minigonna Petite (scontata a 28 euro anziché gli iniziali 46 euro su Asos). Proprio come nel 2021 è tornato di gran moda e lo vedremo praticamente ovunque insieme ad altre tonalità pastello.

Anche con H&M spendendo 49,99 euro possiamo avere la giacca in tessuto strutturato verde smeraldo (attenzione che stia bene con la propria carnagione altrimenti “sbatte” con bottoni argentati e piccole tasche. La novità è la gonna pantalone in tessuto abbinato a 29,99 euro. Corta e decisamente comoda, da provare!

L’abito di Sandro in tweed – attualmente scontato a 147,50 euro – è blu e con quattro tasche frontali molto basic. La gonna leggermente svolazzante rende il vestito più portabile e casual, semplice e chic.

La vasta scelta non sempre aiuta ma bisogna aver ben chiaro su cosa puntare, consapevoli che saranno sempre il nostro portamento e gli accessori a fare la differenza.

Silvia Zanchi