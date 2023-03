Tempo di Pasqua, tempo di pastiera napoletana: ce la insegna Sal De Riso

La vera pastiera napoletana è un segreto che conoscono solo le nonne e le mamme la insegna il grande Sal De Riso

Non ci sarebbe Pasqua, almeno a Napoli,l senza la pastiera tradizionale e classica. Ce ne sono diverse versioni e per questo ho deciso di affidarmi ai consigli di un vero esperto come Sal De Riso che conosce tutti i trucchi. Uno che funziona sempre? Lasciamo riposare la ricotta almeno 12 ore in frigo prima di setacciarla.

Tempo di Pasqua, tempo di pastiera napoletana: ingredienti e ricetta

Ingredienti:

Per la pasta frolla

375 g farina 00

125 g fecola di patate

200 g zucchero semolato

300 g burro

1 uovo medio intero

3 tuorli di uova medie

20 g sale

1/2 bacca di vaniglia

1 limone

Per il ripieno:

190 ml latte intero

3 uova medie

150 g cubetti di arancia candita

130 g crema pasticcera

300 g grano cotto

220 g zucchero semolato

270 g ricotta vaccina

fiori d’arancio q.b.

1 cucchiaino di cannella

1 bacca di vaniglia

sale q.b.

Partiamo con la pasta frolla: setacciamo insieme la farina e la fecola di patate sopra il piano di lavoro, poi formiamo la classica fontana. Lì versiamo l’uovo intero e i tuorli, lo zucchero semolato, il sale, il burro ammorbidito tagliato a pezzetti. Poi anche i semini di mezza bacca di vaniglia e la buccia grattugiata di mezzo limone non trattato.

Mescoliamo bene gli altri ingredienti e poi portiamo poco alla volta la farina verso il centro. Quando è stata inglobata dagli altri ingredienti, lavoriamo l’impasto per pochi minuti con le mani fino a quando otteniamo un impasto elastico e liscio. Avvolgiamolo con la pellicola alimentare e lasciamo riposare in frigorifero per almeno 3 ore.

Intanto che aspettiamo, passiamo a preparare il ripieno. Versiamo in un pentolino il grano già cotto, che si trova facilmente al supermercato, con metà del latte. Cuociamolo per 10 minuti, o fino a quando il latte sarà stato completamente assorbito, poi spegniamo e lasciamo raffreddare.

Setacciamo bene la ricotta in una ciotola, aggiungiamo lo zucchero e i semi della bacca di vaniglia (questa volta intera) mescolando con una frusta a mano o una spatola.

Aggiungiamo la crema pasticcera preparata secondo la ricetta che conosciamo e il grano cotto con il latte, ormai raffreddato. Mescoliamo e insaporiamo con ancora i cubetti canditi d’arancia, poi dentro anche le uova sbattute.

Aggiungiamo qualche goccia di fior d’arancio, il cucchiaino di cannella e per ultimo il sale insieme all’altra metà del latte che abbiamo avanzato. Un trucco facile? Questo latte, non tutto insieme, perché se la ricotta è particolarmente morbida potrebbe bastarne la metà. Quanto il ripieno è pronto conserviamolo in frigo.

Ora passiamo all’assemblaggio: riprendiamo la pasta frolla e stendiamola con un mattarello fino ad uno spessore di 5 millimetri. Poi ricopriamo con la frolla sia il fondo che i bordi di una tortiera in alluminio, tenendo da parte la pasta in eccesso. Con questa prepariamo delle strisce, larghe circa 1 centimetro, per decorare la pastiera formando dei rombi.

Inforniamo a 180° per circa 45 minuti (al solito dipende dalla potenza del forno). La pastiera napoletana in cottura si gonfierà, ma dopo averla sfornata e fatta raffreddare tornerà assolutamente normale.