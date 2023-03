Lo sapevi? L’acqua frizzante può fare miracoli per i tuoi ricci. Usala così!

I tuoi ricci non sono mai come vorresti? Prova con l’acqua frizzante. Usarla nel modo giusto cambierà le cose.

Avere dei riccioli sempre lucidi e ben idratati è da sempre sinonimo di bellezza. Purtroppo, però, si tratta di un risultato che non tutte riescono ad avere e che spesso si traduce in capelli crespi e difficile da disciplinare. Un problema che da oggi potrai evitare usando semplicemente dell’acqua frizzante. Si, hai capito bene. Questo rimedio insolito e che in pochi conoscono è infatti in grado di donare nuova vita alla tua chioma. E tutto senza dover spendere denaro in creme e prodotti idratanti.

Il trucco perfetto che stavi sicuramente aspettando e che da oggi potrai usare al fine di migliorare l’aspetto estetico della tua chioma.

Dopo aver visto come rendere i tuoi riccioli più elastici con l’aiuto dell’avocado, oggi ti sveleremo, quindi, come usare l’acqua frizzante nel modo corretto. Ti basterà provare una volta per innamorarti all’istante di questo metodo.

L’acqua frizzante è amica dei tuo riccioli: ecco come usarla

Tra i tanti possibili rimedi che si rivelano da sempre in grado di rendere i riccioli più morbidi e idratati c’è l’acqua frizzante. Questo rimedio naturale e praticamente a costo zero, si rivela infatti più che mai adatto a rendere la tua chioma semplicemente perfetta. Anche se non tutti lo sanno, infatti, l’acqua frizzante ha delle proprietà idratanti sui capelli. Ciò dipende dal suo ph molto basso e perfettamente in linea per dei capelli più disciplinati e belli che mai. Come ottenere questo risultato, quindi? Ti basterà aggiungerla durante il loro lavaggio per ottenere un risultato unico e tutto da ammirare.

In pratica ti basterà lavare i capelli come sempre e sciacquarli con l’acqua frizzante invece che con quella del rubinetto. Un piccolo trucco che renderà i capelli più soffici, mantenendone l’idratazione e rendendoli al contempo più elastici. Se questo metodo ti sembra un po’ scomodo, potrai ottenere comunque degli ottimi risultati usando l’acqua frizzante per l’ultimo risciacquo. In questo modo, senza spendere tempo o denaro, godrai di un effetto davvero unico ed in grado di farti ottenere riccioli sempre perfetti e di volta in vola più sani e belli da vedere.

Una volta lavati i capelli, potrai rendere il risultato ancora più evidente asciugando i capelli con il diffusore. In questo modo eviterai di seccarli e manterrai intatta l’idratazione. Il tutto per un effetto finale voluminoso, lucido e più bello che mai.