Dopo i 40 puoi portare la frangia così. Apparirai subito più giovane e bella!

Per apparire più giovane e bella che mai puoi lavorare sulla frangia. Ecco come portarla per sentirti più bella che mai.

Hai superato i 40 e hai voglia di sentirti più giovane e bella? Per riuscirci, a volte bastano davvero delle piccole accortezze. Se l’idea di stravolgere il taglio di capelli che tanto ami di stravolge, puoi quindi rilassarti. Per apparire più giovane (e più bella) ti basta infatti apportare qualche modifica alla frangia. Come?

La verità è che dopo i 40, la frangia più adatta è quella a tendina. Si tratta infatti di una versione che si può portare a diverse lunghezze e che ha la particolarità di addolcire i lineamenti del volto. Ciò ti consente di ottenere il doppio risultato di un aspetto più giovane e più dolce. Esattamente quello di cui hai bisogno per sentirti in armonia con te stessa.

Dopo aver visto come portare la frangia con i capelli fini, ecco quindi come portarla per sentirti più giovane che mai.

Prova la frangia a tendina: in questo modo apparirai più giovane

Portare la frangia a tendina è un ottimo modo per apparire più giovane e bella senza dover tagliare i capelli o modificare il taglio a cui sei affezionata. Ovviamente si taglia di una frangia che sta meglio sui capelli lunghi ma che è possibile portare anche per un bob o un taglio corto. Ciò che conta è realizzarla della giusta lunghezza che varierà in base al risultato che desideri ottenere. Per un aspetto più frizzante puoi infatti optare per una frangia lunga poco oltre gli occhi e da portare con le punte in fuori. Una più lunga ti donerà invece un’aria romantica ed in grado di sentirti sempre a tuo agio. Potrai scegliere per una lunghezza sotto le orecchie o una sotto il mento e l’effetto sarà sempre unico.

Quanto al come portarla ti basta, infatti, scegliere tra un buon liscio, un ondulato o, come già accennato, ad un effetto più brioso e con le punte in fuori. Ciò che conta è far sempre in modo di abbinare la frangia al resto dei capelli, evitando che sembrino due tagli distinti e separati. Infine, se ti piace il colore, ti basterà optare per uno che sia in linea con il tuo incarnato e che ti faccia sentire a tuo agio. Fatto ciò ti basterà usarlo anche sulla frangia. In alternativa, anche dei colpi di luce possono fare la differenza. Il risultato finale sarà così bello che ti sentirai più bella e giovane che mai. E tutto senza dover stravolgere troppo il tuo normale stile.