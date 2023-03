Amadeus a cena proprio con Lei: il motivo scatena i fan!

Amadeus a cena con una donna che non è Giovanna Civitillo: il motivo dell’incontro scatena l’entusiasmo dei fan.

Innamoratissimo della moglie Giovanna Civitillo, Amadeus si è comunque concesso una cena con una delle donne più famose al mondo. A pubblicare la foto è stato proprio il conduttore mostrandosi sereno, felice e sorridente al suo fianco. La foto, naturalmente, è diventata immediatamente virale e il motivo della cena ha scatenato l’entusiasmo dei fan.

Amadeus, però, non era solo a cena. Con lui, oltre alla donna in questione, infatti, c’era anche la moglie Giovanna Civitillo. E’ stato, dunque, un incontro amichevole che, tuttavia, potrebbe regalare al pubblico di Raiuno un grande spettacolo nella prossima stagione televisiva.

Amadeus e Chiara Ferragni: nuova coppia televisiva? Spunta il retroscena

Il Festival di Sanremo 2023 ha confermato il grande affetto del pubblico nei confronti di Amadeus che ha portato a casa l’ennesimo successo incollando milioni di telespettatori davanti ai teleschermi. Merito del lungo e duro lavoro del conduttore, ma anche delle sue scelte musicali e non solo. Amadeus, infatti, è stato premiato anche per aver scelto delle figure femminili da avere accanto moltyo diverse l’una dall’altra.

Per la prima e per l’ultima serata del Festival ha scelto di avere al proprio fianco Chiara Ferragni. Sempre bellissima, elegantissima e impeccabile, la moglie di Fedez ha convinto non solo il conduttore e direttore artistico, ma anche il pubblico. Tra la Ferragni e il conduttore di Raiuno è così nata un’amicizia che continua anche fuori dal mondo del lavoro.

La conferma arriva da una cena che i due si sono concessi e alla quale ha partecipato anche Giovanna Civitillo. Oltre a trascorrere una piacevole serata insieme, pare che il motivo della cena sia stato effettivamente lavorativo.

Secondo quanto fa sapere la rubrica “Chicche di gossip” del settimanale Chi pubblicata sul numero in edicola dal 29 marzo, infatti, pare che Amadeus che è stato già confermato come conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2024 stia pensando di avere al proprio fianco ancora la Ferragni. Stavolta, però, la moglie di Fedez potrebbe affiancarlo sul palco del Teatro Ariston per tutte e cinque le serate.

La notizia è già diventata virale e ha scatenato l’entusiasmo dei fan dell’influencer e imprenditrice digitale. Il corteggiamento da parte di Amadeus pare sia partito: la Ferragni che detta le tendenze anche nel make up accetterà di tornare sul palco del Teatro Ariston?