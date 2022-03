Accessori low-cost: come avere gli accessori del momento a pochissimo!

Gli accessori low-cost possono essere anche trendy, se sai come sceglierli e quali acquistare! Ecco la guida di stile targata CheDonna che ti spiegherà tutto il necessario sugli accessori del momento e su come farli tuoi spendendo pochissimo!

Noi amanti del fashion sappiamo l’importanza degli accessori: sono la ciliegina sulla torta del nostro outfit. E di conseguenza sappiamo anche che scegliere l’accessorio sbagliato può rovinare tutto il nostro look. Allora come fare? Con questa guida di stile targata CheDonna! Oggi scopriremo quali sono gli accessori del momento e come farli nostri a meno di € 20!

Collane, occhiali, foulard, fermagli e cappelli. Quest’anno è decisamente l’anno degli accessori!

Le ultime fashion week parlano chiaro: ogni look deve essere composto anche dagli accessori del momento per definirli perfetti.

Ma quali sono? E soprattutto, come farli nostri senza spendere una fortuna? Entriamo nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo gli accessori del momento low-cost!

Accessori low-cost che siano trendy? Esistono, e sono di SheIn!

L’e-commerce SheIn non solo propone una vasta scelta per quanto riguarda l’abbigliamento, ma anche in fatto di accessori. Se vogliamo avere tutti gli accessori del momento e non vogliamo svuotarci i portafogli SheIn è la risposta giusta!

Bando alle ciance! Ecco gli accessori low-cost più trendy del momento da avere assolutamente:

foulard : da utilizzare in testa come fascia, al collo o attaccata alla borsa, il foulard è l’accessorio chic da avere. Su SheIn ho selezionato per voi un modello leggero doppia fantasia, fiorata e geometrica. Costo € 3,00.

: da utilizzare in testa come fascia, al collo o attaccata alla borsa, il foulard è l’accessorio chic da avere. Su SheIn ho selezionato per voi un modello leggero doppia fantasia, fiorata e geometrica. Costo € 3,00. fermagli multipli : di tendenza per l’estate 2022 sono i fermagli per capelli vistosi. Su SheIn potete acquistare al costo di € 2,00 un set composto da tre fermagli differenti sulle tonalità dell’oro.

: di tendenza per l’estate 2022 sono i fermagli per capelli vistosi. Su SheIn potete acquistare al costo di € 2,00 un set composto da tre fermagli differenti sulle tonalità dell’oro. cerchietto gioiello : classico e chic, adatto per un’occasione formale, il cerchietto gioiello è l’accessorio da tenere nel portagioie sempre. Acquistabile su SheIn a € 6,25.

: classico e chic, adatto per un’occasione formale, il cerchietto gioiello è l’accessorio da tenere nel portagioie sempre. Acquistabile su SheIn a € 6,25. collana catena: ultima ma non per importanza è la collana catena. Acquistabile a € 2,75 ovviamente su SheIn. A proposito, sapevate che la collana catena è l’accessorio trendy della primavera 2022?

Termina qui la guida di stile targata CheDonna sugli accessori low-cost più trendy del momento!

Alla prossima guida di stile, il fashion e il divertimento sono assicurati!