Vuoi apparire più giovane e fresca nel periodo estivo? Allora porta i capelli così!

Scopri come portare al meglio i tuoi capelli per un estate più sbarazzina e nella quale sentirti più giovane che mai.

Chi ha detto che dopo i 40 i capelli debbano stare sempre necessariamente in ordine? A volte, cambiare le regole, facendole girare in base al proprio stile, può fare la differenza anche quando si parla di look o, come in questo caso, di capelli.

Ecco, quindi, che se sei stanca dei soliti tagli e desideri qualcosa di nuovo ma al contempo semplice puoi optare per un effetto diverso, più semplice da seguire (sopratutto in estate) e che saprà farti sentire più giovane e fresca. Dopo aver visto come portare la frangetta per chi non può farne a meno anche dopo i 40, ecco quindi un altro piccolo trucco per aver cura (ma non troppo) della propria chioma e sentirsi al top durante la stagione in estiva che si fa sempre più vicina.

Questo taglio ti farà sentire più giovane e fresca che mai

Superati i 40 si pensa sempre ed erroneamente di doversi dare un tono e di dover portare necessariamente i capelli in modo più ordinato che mai. Spesso si tende a tagliare la chioma e ad optare per tagli anche poco graditi ma suggeriti per praticità e semplicità. Eppure, se il risultato, per quanto comodo, non riesce a farci sorridere allo specchio, non è detto che ne valga davvero la pena.

La soluzione? Rivoluzionare tutto e portare i capelli in modo decisamente più sbarazzino. Che tu abbia un taglio medio o lungo, puoi infatti far effettuare una leggera scalatura e portarlo con onde morbide e spettinate. Questo effetto ti farà apparire da subito più giovane e ti darà un senso di freschezza che neppure immagini. Sopratutto durante la stagione più calda potrai inoltre contare su capelli che non necessitano di costanti cure, che si possono portare con serenità anche quando si è sudato per via del caldo e che si riveleranno perfetti anche dopo una giornata di mare e di sole.

Insomma, forse non avrai il taglio ordinato che immaginavi ma di sicuro ne guadagnerai in libertà. E il bello è che, ovviamente, potrai scegliere se portare o meno la frangia che se lunga e a tendina si presterà al meglio per ogni tipo di lunghezza. Con pochi semplici passi potrai tornare a sorriderti allo specchio, avere una chioma sempre piacevole da vedere e semplice da gestire e sentirti più giovane che mai e, ovviamente, pronta a vivere la meglio la nuova stagione.