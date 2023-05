La storia tra Luca e Soraia di Uomini e Donne è giunta al capolinea senza troppe spiegazioni: ad oggi, sono emersi dettagli importanti

La storia d’amore tra Luca Salatino e Soraia Ceruti, nata all’interno del noto dating show Uomini e Donne, ha appassionato migliaia di telespettatori, soprattutto in quanto ha avuto dei risvolti davvero appassionanti durante la permanenza dell’ex tronista all’interno della casa del Grande Fratello Vip. La rottura, annunciata qualche settimana fa, è stato un fulmine a ciel sereno…

Luca ha scelto la bella Soraia diversi mesi fa e, qualche settimana dopo, è approdato all’interno della casa più spiata d’Italia, vivendo l’esperienza con non poche difficoltà. Essendo la storia ancora fresca, infatti, l’ex tronista ha sofferto molto la mancanza della sua ormai ex fidanzata, tant’è che ha scelto di abbandonare il gioco per tornare da lei.

Anche la stessa Soraia ha lottato molto per Luca, scontrandosi più e più volte con Elenoire Ferruzzi, inquilina del ragazzo, a cui ha riservato delle avances abbastanza esplicite. Dalla sua uscita dal reality a poche settimane, l’ex gieffino ha annunciato la rottura con la Ceruti con una storia Instagram a dir poco lapidaria.

In tantissimi hanno cercato di indagare sui motivi (fino a poco tempo fa, ignoti) che hanno portato i due ragazzi a separarsi: ad oggi, Soraya ha fornito al Magazine di Uomini e Donne la sua versione dei fatti senza risparmiare dettagli…

Luca e Soraia: ecco perché si sono lasciati davvero

L’influencr ha deciso di parlare dopo diverse settimane dalla rottura per via dei numerosi attacchi ricevuti online: il fatto che Luca abbia lasciato il reality per tornare da lei, infatti, ha scatenato una vera e propria bufera mediatica nei suoi confronti, soprattutto dopo la segnalazione di una sua presunta nuova frequentazione. A far chiarezza ci ha pensato proprio lei, ecco cosa ha dichiarato….

In primis, la ragazza ha espresso tutta la sua tristezza nel sentire tanta cattiveria nei suoi confronti, soprattutto in riferimento a colpe che non sente di avere e azioni che non ha commesso. Avrebbe apprezzato che il suo ex la difendesse dagli haters in quanto, nonostante la rottura, si sono sempre rispettati reciprocamente.

Soraia ha, inoltre, chiarito che il GF VIP non ha concesso loro il tempo necessario per conoscersi a fondo, motivo per cui, ultimato il reality, la convivenza con Luca ha fatto emergere alcuni lati del suo carattere in un primo momento non visibili. Primo tra tutti, il fatto che fosse molto assente in alcuni contesti della vita quotidiana.

A dare il colpo di grazia al rapporto, a detta della ragazza, è stata la gelosia importante di Luca: questo suo lato caratteriale e l’ha addirittura spinta ad allontanarsi dagli amici ed incupirsi spesso durante il giorno. Nonostante Luca avesse anche tanti pregi e Soraia abbia provato più volte a recuperare, la rottura è sembrata inevitabile quando ha capito che il sentimento non era più forte come prima.

Inoltre, la ragazza non ha apprezzato come il suo ex ha comunicato sui social la rottura, in quanto avrebbe preferito attendere un po’: questo è stato sicuramente dettato da impulsività e rabbia, in quanto Luca ha anche bloccato sui social sul telefono la Ceruti.

Soraia ha ammesso che, a suo avviso, le telecamere hanno cambiato molto Salatino, in quanto pare abbia anche smesso di frequentare i suoi vecchi amici, concentrandosi su nuove persone. Infine, la ragazza ha confermato di essere single è che l’uomo con cui è stata beccata a Como in macchina era un collaboratore di una sua amica che gestisce un brand, dunque una semplice questione lavorativa ( di cui pare che Luca fosse anche al corrente).

