Se lavi le uova sotto l’acqua smetti subito: ecco quali gravi rischi stai correndo

Molti fanno un errore molto grave quando lavano le uova sotto l’acqua. Si rischiano davvero grossi danni per la propri salute. Scopri cosa fare!

Le uova sono un alimento molto richiesto e soprattutto utilizzato in cucina. Che sia per fare una frittata semplice e veloce, o per la preparazione di dolci da leccarsi i baffi, le uova sono un alimento immancabile in tutte le cucine italiane e non. Spesse volte sono anche un salva pranzo o cena siccome sono molto veloci da preparare.

Le uova sono estremamente utili quanto fragili. Può capitare infatti in una frazione di secondo di romperne uno o tutti insieme, proprio perché la giornata magari non è proprio quella più fortunata di tutte. Si raccomanda sempre di maneggiare questo alimentò con molta cura. Non solo però, come si potrebbe immaginare, perché si può rompere, ma anche perché potrebbe contenere batteri molto nocivi per la nostra salute.

Le uova infatti possono comportare rischi non poco importanti. Proprio per questo si fa sempre attenzione alla provenienza delle uova ed al modo con cui sono state trattate in precedenza prima della vendita in negozio o dove si preferisce comprarle. I batteri però potrebbero sempre esserci e per questo motivo devi fare attenzione anche dopo l’acquisto. Scopri come!

Le uova vanno lavate in un modo preciso? Scopri cosa fare per evitare i batteri

Quando si cucina, le uova hanno bisogno di accorgimenti ed attenzioni particolari, anche nella preparazione di ricette uniche. Capita spesso volte infatti di fare gravi errori nella speranza di star facendo la cosa giusta. In realtà i passaggi sono semplici quanto efficaci.

Lavando le uova sotto l’acqua corrente semplicemente infatti si rischierebbe di espandere i batteri dalla superficie delle uova a quella del lavello. Il guscio infatti potrebbe trattenere una piccola percentuale di batteri e l’altra andrebbe dritta ad infestare il lavello.

Se infatti consideriamo il batterio della salmonella le cose diventano davvero molto complicate da gestire. Il batterio della salmonella infatti se depositato su superfici come quella del lavandino impiegherebbe una bella dose di energia per andare via, soprattutto se tolto via poi con l’acqua.

La cosa giusta da fare è utilizzare i tovaglioli assorbenti da cucina. Strofinati infatti per bene sulle uova ripulirebbero la superficie dagli eventuali batteri che tanto ci spaventano ogni volta. In questo modo avremo un prodotto molto più protetto rispetto allo stato naturale e soprattutto non si rischierebbe di spargere batteri in giro per le superfici della casa.

Questo infatti rischierebbe di essere un problema anche di eccessiva preoccupazione. A volte basta davvero solo un buon tovagliolo per tenere un prodotto al sicuro per la nostra salute e quella di chi ci sta intorno. Semplici passaggi quali quello di uno strofinio approfondito sull’uovo possono garantire il benessere che cerchiamo!