Altro che gabinetto, se ti trucchi così sei in pericolo con i batteri! L’unico rimedio alla infezioni è questo!

Lo usi ogni giorno per truccarti ed ha più batteri del gabinetto. Rischi gravi infezioni, prova questo rimedio infallibile!

Quando si tratta di makeup non si fanno assolutamente distinzioni di prezzo, quello che conta è la bontà del prodotto e la sua efficacia. Si sa infatti che per potersi truccare al meglio ed avere un trucco impeccabile bisogna impegnarsi per bene. Non si bada proprio mai a spese.

Che si facciano delle sfumature di un colore o dell’altro, che si usa una crema o un’altra, bisogna sempre spingersi per usare il trucco migliore per la propria pelle. Un ruolo principale è giocato infatti dalla qualità delle componenti del prodotto che si va ad utilizzare. Se infatti il prodotto è scadente si rischia di perdere molto nella qualità del trucco.

Un ingrediente principale per il trucco perfetto, si sa, è l’attrezzatura. Per poter infatti essere impeccabili c’è bisogno di un pennello adatto, una spugnetta che non si disintegri o inzuppi solamente e naturalmente altri oggetti utili al fine di un trucco perfetto. Il pennello gioca un ruolo fondamentale, primario ed insostituibile. Senza saremmo tutti persi. C’è però un problema che lo riguarda. Un problema che va assolutamente risolto il più presto. Rischi davvero grosso!

Il pennello per il trucco ha più batteri del gabinetto? La risposta spiazza

Purtroppo infatti il pennello per il trucco, assieme alle spugnette, con cui rischi altrettanto grosso, è un oggetto che viene sottovalutato innumerevoli volte. Il makeup infatti a volte viene preso sotto gamba e gli utensili vengono considerati come semplici da utilizzare e posar via. Non è per niente così.

Il pennello per il trucco infatti racchiude un cumulo di batteri davvero molto alto. Infatti, secondo molteplici ricerche, il pennello avrebbe molti più batteri del gabinetto. Sembra davvero inimmaginabile una cosa del genere, ma a quanto parrebbe si rischiano davvero molteplici infezioni a non lavare per nulla i pennelli.

Questi infatti andrebbero lavati almeno una volta a settimana sotto abbondante acqua per togliere tutti i batteri. Questi possono provocare irritazione alle parti sensibili della pelle e possono arrivare addirittura a infezioni fungine e dermatiti. Per poter risolvere questo problema si utilizza acqua abbondante almeno una volta a settimana.

Andrebbe fatto ogni volta che si utilizza il pennello, ma almeno una volta a settimana potrebbe essere un buon inizio. Andrebbe prima messo sotto acqua tiepida e poi sotto abbondante acqua fredda. In questo modo dovrebbe eliminare i batteri che potrebbero moltiplicarsi sui pennelli.

A questo punto si dovrà poi lasciar asciugare il tutto su di una superficie pulita all’aria aperta. Non conviene usare asciugatrici o altro poiché rischierebbero solo di bruciare i radice il pennello. Bisogna fare molta attenzione, altrimenti si rischia grosso!