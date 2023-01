Altro che over 40, con il wavy bob sarai più fresca e giovane che mai!

Il wavy bob è un taglio di capelli che si adatta benissimo alle over 40. È infatti in grado di far apparire più giovani.

Quando si arriva ai 40 e oltre, la voglia di cambiare look può essere soggetta a nuove necessità. Tra le tante ci sono sicuramente il bisogno di praticità ma anche la voglia di apparire più fresche e magari più giovani. Desideri che è possibile realizzare scegliendo il giusto taglio di capelli. Con un caschetto lungo da portare ondulato (da qui il nome wavy bob), il risultato finale sarà infatti impeccabile e in grado di far apparire (ma sopratutto sentire) più giovane chiunque lo porti.

In questo modo, godrai di uno tra i maggiori tagli di tendenza e potrai sfoggiarlo sentendoti carica di una nuova energia. Quella che si prova quando ci si guarda allo specchio con la giusta e meritata soddisfazione.

Il wavy bob è il taglio perfetto per chi ha più di 40 anni

Quando il dubbio sui tagli over 40 è tra una chioma lunga ed un taglio netto ai capelli, la giusta via di mezzo potrebbe essere il caschetto lungo. Si tratta di un taglio che può partire dalle spalle e arrivare addirittura fin sopra il petto. Grazie a delle punte leggere e a delle onde morbide, questo particolare taglio (detto appunto wavy bob) si adatta a qualsiasi forma del viso, è perfetto per ogni stile di vita e mette insieme praticità con eleganza e bellezza.

Insomma, sceglierlo ti svolterà la vita, sopratutto se deciderai di renderlo ancora più speciale con qualche tocco di colore. Ciò che conta è ricordarti sempre che questo taglio non dovrà mai superare l’altezza del seno e che dovrà essere voluminoso. È proprio nel gioco di volumi che, infatti, si ottiene l’effetto ringiovanente che lo ha reso tanto famoso. Effetto che potrai ampliare con dei colpi di luce collocati nei posti giusti o con un degradè in grado di donare luce al tuo volto senza per questo snaturare la tua base naturale.

Le opzioni con il wavy bob sono praticamente infinite. E questo è forse uno dei suoi maggiori punti di forza. Punti che potrai rendere ancora più forti una volta che avrai imparato a viverlo al meglio e a sentirlo tuo.

A tal proposito, il consiglio è quello di scegliere il tipo di lunghezza che preferisci e di valutare in base ai tuoi gusti e alle tue esigenze se aggiungere una frangetta o un ciuffo. Più riuscirai a sentirlo tuo e maggiori saranno i risultati. Una volta cambiata testa, scoprirai che essere giovane è solo una questione mentale. Provare per credere!

E ora che hai visto alcune delle tante possibilità che potrai avere con un wavy bob, non ti resta che scegliere quella con cui desideri ammirarti allo specchio. Con il tempo potrai valutare se proseguire nella ricerca di altre sfumature di stile o se restare ferma alla tua prima scelta. In ogni caso, avrai raggiunto l’obiettivo di sentirti meglio con te stessa.