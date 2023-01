È ora di dire basta alle occhiaie. Per farlo ti occorrono solo due ingredienti!

Scopri come dire addio alle occhiaie grazie a due ingredienti naturali e che, molto probabilmente hai già in casa. Il risultato sarà super.

Svegliarsi al mattino e scoprire allo specchio due occhiaie scure e profonde non è mai piacevole. Oltre ad essere poco estetiche, le occhiaie danno infatti un’aria stanca a chi ne soffre, obbligando spesso e volentieri a far uso di tanto trucco per coprirle.

Se anche tu ti ritrovi spesso a dover affrontare questo problema, sarai felice di sapere che esiste un rimedio davvero semplice e a base di due ingredienti naturali e che molto probabilmente hai già in casa. In pochi minuti potrai godere di un viso più riposato e con occhiaie sempre meno evidenti.

Come eliminare le occhiaie grazie a due soli ingredienti

Partiamo dal presupposto che le occhiaie possono dipendere da tanti fattori che vanno dalla genetica, alle poche ore di riposo fino al sovraffaticamento di alcuni organi come il fegato o i reni. Se il problema appare davvero evidente può quindi essere importante, chiedere prima di tutto un parere al proprio medico curante. Detto ciò, far sparire le occhiaie diventa ben presto un imperativo che da oggi potrai soddisfare grazie a due soli ingredienti. Si tratta della camomilla e del bicarbonato di sodio, che in casa è sempre utile per tanti scopi.

Per ottenere un buon risultato ti basterà preparare la camomilla come se dovessi berla e, una volta pronta, sciogliervi dentro un cucchiaino di bicarbonato. Fatto ciò, ti basterà semplicemente bagnare dei dischetti di cotone e realizzare degli impacchi fai da te da applicare sugli occhi. Tenerli magari al buio e mentre ti rilassi ascoltando della buona musica ti aiuterà anche a rilassarti rendendo questo rimedio ancor più efficace. Ciò che conta è tenere l’impacco almeno per 15 minuti.

Il bicarbonato vanta infatti delle proprietà purificanti e aiuta a decongestionare e riattivare al contempo il micro circolo. La camomilla ha invece proprietà lenitive e rilassanti. Perfette per sposarsi al primo ingrediente e creare una combo davvero unica.

Trascorso il tempo potrai risciacquare il viso e scoprirai che le occhiaie appariranno già più attenuate. Si tratta di un rimedio semplice, economico e che se eseguito ogni sera, finirà con il far sparire le tue tanto odiate occhiaie. E tutto donandoti un aspetto molto più riposato. Proprio ciò che ti serve per guardarti allo specchio con serenità e senza il pensiero di dover impiegare chissà quante ore a coprire i segni neri sotto agli occhi con del trucco.