[10 foto] Dona luminosità alla tua chioma con il balayage inverso, una tecnica che ti lascerà a bocca aperta

Se vuoi trasformare il tuo look e ti sei stancata delle solite mèche, perché non provare il balayage inverso? Fidati, non te ne pentirai di averlo scelto!

Visto che ci troviamo nel periodo più freddo dell’anno, anche la vostra chioma ha bisogno di più calore e profondità e noi abbiamo la soluzione che fa proprio al caso vostro. Si chiama balayage inverso ed è una vera rivoluzione nel settore dello styling. Probabilmente si tratta della prima volta che lo hai sentito nominare ed è proprio per questa ragione che vogliamo rendervi partecipi di un tecnica rivoluzionaria.

Balayage inverso

Come potete già aver capito dal nome, il balayage inverso è una tecnica differente dal tradizionale balayage, che consiste nella trasformazione graduale delle ciocche da una tonalità scura ad una più chiara. Quindi non si tratta più di passare per esempio da un colore di capelli marrone più scuro ad un marroncino chiaro, in realtà con il balayage inverso succede esattamente l’opposto.

La parola balayage deriva dal francese e significa letteralmente spazzare. Questo vi può dare un’idea dell’effetto che si cerca di donare alla chioma. Infatti il colore viene messo sui capelli tramite uno spazzolamento del pennello che scorre lungo la lunghezza delle ciocche. A questo punto ovi chiderete quali siano i vantaggi di questa tecnica. In realtà ce ne sono diversi.

Oltre ad ottenere un look da urlo, vi ritroverete con una chioma letteralmente baciata dal sole che gradualmente si scurisce fino ad arrivare alle punte. Infatti il balayage inverso è consigliato soprattutto per le donne che non vogliono optare per un colore diverso dal tradizionale biondo e per coloro che ricercano dimensione.

Questa tecnica è perfetta anche per le donne che si trovano in un periodo di transizione e stanno passando da una tonalità bionda ad un colore scuro. Detto ciò, se volete donare alle vostre ciocche un aspetto luminoso e audace non dovete cercare altrove. Il balayage inverso è la tecnica che fa al caso vostro. Ma prima di procedere scopriamo insieme alcuni consigli utili per la vostra trasformazione.

Prima di tutto superare la fase “asciutta”. Questa tecnica richiede molta pazienza. La chiave per non commettere errori è quella di avvicinarsi il più possibile al biondo chiaro prima di aggiungere tonalità scure. In questo modo si riuscirà ad ottenere un look naturale e duraturo. Un altro prezioso consiglio è quello di optare per un colore demi-permanente. Magari non sapete di cosa si tratta ma in poche parole è una tinta che dura tra i 24 e i 28 lavaggi ed è possibile applicarla in totale autonomia. Cos’ facendo eviterete un contrasto sgradevole quando passerete al balayage inverso.

Gli esperti inoltre suggeriscono di evitare le tonalità troppo color cenere, in quanto si rischia di togliere luminosità e dimensione alla chioma. Quando si opta per un balayage inverso con toni freddi, è consigliabile includere una quantità di toni crema o dorati per mantenere la vivacità.