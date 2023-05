Chiavi dimenticate in auto: con questo trucco non c’è bisogno di rompere il vetro, ci metti un minuto!

Hai dimenticato le chiavi in macchina? Niente panico segui questi passaggi e salvi la portiera ed il vetro!

Quando dimentichi le chiavi in auto e l’auto si chiude in modo automatico l’unica soluzione che ti sembra fattibile è rompere il vetro, soprattutto quando si tratta di una emergenza. E nelle emergenze è vero che può succedere davvero di tutto. Un grande danno che potrebbe rivelarsi ancora peggiore. Ci sono infatti molteplici casi in cui le chiavi dimenticate in auto possono essere una vera tragedia.

Basti pensare ad uno scenario di quelli davvero di emergenza totale. Uno scenario in cui abbiamo il nostro neonato bloccato in auto, con le chiavi all’interno ed il sole che batte. La soluzione che ci sembra più opportuna è solo quella di spaccare il vetro. I frammenti di vetro però potrebbero ferire il piccolo o rimanere incastrati nei sedili dell’auto per molto tempo. Un danno davvero da non considerare. Per questo bisogna pensare a soluzioni alternative e che in poco tempo ci salvino da questa situazione di pericolo.

Proprio a tal proposito ci viene in aiuto una tipologia di soccorso messa in atto spesse volte dalle stesse autorità. È davvero molto semplice come metodo e richiede un po’ di forza oltre che di ingegno. Segui i passaggi e vedrai sarà facile!

Auto bloccata con le chiavi dentro? Fai così e risolverai!

Quando si tratta di una emergenza del genere si ha sempre timore del peggio che possa accadere, soprattutto se abbiamo neonati in macchina o persone che purtroppo non hanno abilità per poter aiutare. Questo metodo, che segue altri molto importanti tra qui questo, è davvero una salvezza. Segui i passaggi semplici.

Il primo passo consiste nel prendere del nastro adesivo e metterlo sul vetro del finestrino che ci interessa abbassare per aprire poi l’auto. In questo caso, onde evitare problemi trasversali, conviene sempre scegliere un finestrino che ci è utile per aprire la macchina ma in una posizione che sia comunque più lontana dal neonato o cagnolino magari. Nel caso in cui si abbia un cagnolino è bene distrarlo in una parte e aprire l’auto dall’altra.

Il nastro adesivo va fissato a formare un quadrato all’interno del vetro del finestrino. Una dimensione tale che poi si possa lavorare su di esso. A questo punto bisogna poi utilizzare due sturalavandini. I due vanno posizionati in parallelo l’uno all’altro e soprattutto all’interno del quadrato che abbiamo formato con il nastro adesivo.

A questo punto bisognerà esercitare pressione con le mani che stringono per bene gli sturalavandini. La pressione deve essere verso il basso. Come se gli sturalavandini fossero due appoggi che utilizziamo per abbassare il vetro. Esercitando della forza vedremo che il vetro inizierà ad abbassarsi. Bisogna abbassarlo quanto basta per mettere le mani dentro e prendere le chiavi o aprire la portiera. Facendo in questo modo non avrai rotto il vetro e avrai salvato sia l’auto che chi c’era dentro. Un metodo davvero molto veloce e che richiede solo forza. Quando ti capiterà semmai saprai cosa fare!