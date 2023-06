Smettila di usare l’acqua ossigenata solo per le ferite: con questi trucchi non potrai farne a meno

L’acqua ossigenata non serve solamente per le ferite, puoi anche usarla in questo modo. Ti sarà davvero molto utile!

Quando capita una ferita si corre subito ad utilizzare l’acqua ossigenata. Essa infatti serve per disinfettare la ferita ed evitare che si possano prendere delle fastidiose infezioni. A tutti sarà capitato almeno una volta nella vita di dover ricorrere al suo utilizzo dopo aver preso una caduta o dopo essersi feriti.

Tutti i genitori conservano almeno una bottiglina di acqua ossigenata in casa per poter disinfettare le ferite dei propri bambini soprattutto quando giocano. I più attenti la portano anche con sé quando vanno al parco per portare i piccoli a far giochi all’aperto e non tenerli sempre in casa.

L’acqua ossigenata ha molteplici utilizzi. Non serve solamente a disinfettare le ferite lievi che ci facciamo quando cadiamo o magari qualche graffio più profondo o ancora qualcosa di un po’ più particolare. Essa infatti è un vero e proprio strumento salva situazioni che si può utilizzare in molteplici metodi e modi diversi, molto utili per uscirsene in situazioni in cui magari non ci vogliamo proprio trovare.

L’acqua ossigenata infatti è stata sempre troppo sottovalutata. Serve ad una grande quantità di utilizzi e proprio per questo motivo devi sempre averla a portata di mano. Quanto segue ti spiegherà tutto!

Usa l’acqua ossigenata come rimedio per tutte queste cose. Ti sarà davvero utile!

L’acqua ossigenata ti è utile per molteplici cose. Un rimedio davvero molto utile anche per i denti, di cui già abbiamo parlato e di cui puoi saperne di più cliccando qui.

L’acqua ossigenata infatti può essere utile nello sbiancamento dei denti. Essa infatti se usata come dentifricio e quindi senza ovviamente ingoiarla, è utile per eliminare macchie di nicotina o caffè. Il giallo dei denti infatti può essere combattuto grazie all’acqua ossigenata. Può essere usata in tal senso anche come collutorio. L’acqua ossigenata infatti può essere davvero molto utile per prevenire irritazioni della bocca, combatterle e contrastare quindi anche le gengiviti.

L’acqua ossigenata però non serve solamente per la cura dei denti e dell’interno della bocca. Essa infatti è utile nella pulizia dei piedi in quanto ammorbidisce i calli o i duroni, sbianca le unghie ingiallite e schiarisce anche le macchie cutanee che si possono trovare in prossimità dei piedi.

Il suo potere di sterilizzazione serve infatti anche sulla pelle in generale. Può anche combattere l’acne. Se infatti si porta in prossimità dei brufoli appena tolti o che sono ancora lì, può impedire che si replichino e combatte i batteri che si sono raccolti nei pori della pelle.

L’acqua ossigenata può poi anche aiutare nella pulizia delle orecchie. Le gocce di acqua ossigenata che bagnano magari il cotone che si usa per la pulizia delle orecchie sarà utile ad ammorbidire il cerume e farlo fuoriuscire dalle orecchie. Infine può essere anche utile nel combattere l’herpes in quanto sterilizza la zona colpita da esso ed aiuta a combatterlo. In ogni caso quando poi diventa il tutto più acuto è sempre meglio rivolgersi a personale esperto.