Ti svelo il segreto per un mascara perfetto: mai più disastri, devi applicarlo così per farlo durare

Quando il mascara non appare al top è perché si commette un grande errore durante l’applicazione: questo metodo è la soluzione, niente più problemi con il make-up.

Il mondo del make-up in questi ultimi ha fatto passi da gigante. La tecnica del trucco, nata secoli fa per abbellire il volto, si è trasformata nel corso del tempo in una vera e propria arte. Una dote di cui moltissime sono provviste fin da piccole e che si manifesta con un’innata attrazione per tutto ciò che sono cosmetici e pennelli.

Ma anche una disciplina che si può studiare e apprendere, comprendendone sempre più i meccanismi. Naturalmente c’è chi lo fa per professione, i make-up artist, che scoprono nel corso della loro esperienza tutti i metodi più efficaci per ottenere risultati strabilianti. Ma fortunatamente oggi anche le meno esperte hanno modo di migliorare sempre più, avvicinandosi a questo pianeta colorato.

Il web infatti, è diventato una fonte infinita dei cosiddetti ‘hacks’, i trucchetti geniali che a volte sono davvero in grado di cambiare la vita. I piccoli problemucci con cui si deve fare i conti quando ci si trucca sono davvero tanti. A quante è capitato di lottare con il mascara? Il prodotto nato per rendere le ciglia favolose, spesso diventa invece un vero disastro. Il motivo per cui l’applicazione non avviene in modo corretto è solo uno: il rimedio pratico ed efficace vi salverà.

L’errore da evitare quando si mette il mascara: con questo metodo lo metti da professionista

Nonostante la buona volontà, certe volte il risultato con il make-up non è proprio quello che volevamo. Dopo ore trascorse davanti allo specchio, ci si rende conto di qualche mossa falsa che comprometterà irrimediabilmente la buona riuscita del trucco. Una tra le più frequenti, è l’applicazione del mascara, che in molti casi non avviene come dovrebbe. Capita infatti, di notare che il prodotto non aderisca bene alle ciglia, finendo poi per colare via non appena si sfiorano gli occhi, diventando un vero pasticcio.

Ma se questo accade, il motivo è molto semplice. Vuol dire che si sta compiendo un banalissimo errore degno di nota. Prima di applicare il mascara, si prepara generalmente la base. Così facendo, si utilizzano prodotti oleosi, come le creme viso idratanti, i primer, il correttore o il fondotinta. Tutti cosmetici che, proprio per la loro composizione, non vanno d’accordo con il mascara, che trovando una patina sulle ciglia, non riuscirà ad “aggrapparsi” in modo corretto.

A questo bisogna aggiungere anche il problema del sudore, che con l’arrivo dell’estate diventerà un vero tormento. Anche questo infatti, diventerà un nemico giurato del mascara, che non aderirà alla perfezione. Ma una soluzione semplice ed efficace per risolvere questo disagio per sempre c’è. Sarà sufficiente aggiungere uno step di preparazione all’applicazione del mascara. Prima di passarlo sulle ciglia, basterà mettere un po’ di cipria, aiutandosi con un pennello o con il classico piumino.

Questa andrà ad opacizzare e “tamponare” l’oleosità dei prodotti applicati in precedenza, che in questo modo non saranno più un impedimento per l’ottima presa del mascara. Gli occhi diventeranno in un batter d’occhio magnetici e il trucco non colerà via dopo qualche ora, mantenendosi al suo posto per tutta la giornata!